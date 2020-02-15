開學防疫！師生50人分一盒備用口罩　教育部配送645萬片供「緊急者配戴」

▲因應疫情，教育部將配645萬片口罩給各級學校使用。（示意圖／台中市政府提供）

記者崔至雲／台北報導

高中以下學校2月25日開學，為做足防疫工作，教育部長潘文忠今（15日）表示，教育部將配645萬片口罩給學校，以每50個教職員工生發放一盒（50片）口罩為原則，供學生使用，但強調，備用口罩是給校園內出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適或緊急狀況者配戴。

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▲教育部提供防疫備用物資。（圖／教育部提供）

潘文忠表示，因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，教育部統籌整備學校防疫物資，目前準備有額溫槍2.5萬支、酒精8.4萬公升及防疫備用口罩645萬片，提供各級學校、私立幼兒園、補習班、兒童課後照顧中心及部屬館所等備用。

▲因應疫情，教育部統籌整備學校防疫物資，目前準備額溫槍2.5萬支、酒精8.4萬公升及防疫備用口罩645萬片。（圖／記者許宥孺攝）

潘文忠進一步指出，目前的645萬片口罩，包括，日前發送給已開學的私立幼兒園50萬片，以及近期將配送77萬片給補習班和兒童課後照顧中心，而在開學前也將發送給各級學校（含大學）518萬片。

潘文忠強調，備用口罩係屬防疫備用物資，提供學校臨時性發現學生（或幼兒）及教職員工，於校園內出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適或緊急狀況者配戴，以約每50位教職員工生發放1盒的原則計算配送數量，並將配送至各縣（市）服務據點，並會逐一通知學校於開學前領取完畢。

▲學校防疫物資整備情形。（圖／教育部提供）