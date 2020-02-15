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走回高雄有困難！陸配搭高鐵挨罰　指揮中心：「無症狀＋戴口罩」可搭

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▲▼台女從上海搭機坐高鐵回高雄，警家門等她列居家檢疫對象。（圖／地方中心翻攝）

▲台女從上海搭機坐高鐵回高雄，警家門等她列居家檢疫對象。（圖／地方中心翻攝）

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心規定，自指定國家返台者，須在家進行居家隔離與居家檢疫。不過14日一名自上海返台、無症狀的陸配，因為搭乘高鐵回家挨罰。指揮中心執行官周志浩今（15日）表示，居家檢疫應該盡量避免外出，原則上不要搭乘大眾運輸工具，但不回家也不容易執行居家檢疫，完成不搭乘、用走路也很困難，這個案例情形會再進一步了解跟地方政府做討論。

14日一名從上海返台的女子從松山機場入境，在機場檢驗時，通過發燒篩檢，確定沒有發燒，也沒有其他症狀，因此防疫人員將其列為居家檢疫對象，該女搭乘高鐵返家，卻被高雄市衛生局相關人員開罰，指稱她身為居家檢疫對象違規搭乘大眾運輸工具。

請繼續往下閱讀...

民眾自疫區返台須隔離者，若沒有親友接送、計程車不願載客，卻也不能搭乘大眾運輸工具，怎麼回家將是一個問題。指揮中心執行官周志浩表示，居家檢疫的人沒有症狀，應該是戴上口罩就有完整保護，檢疫是要求避免外出，若有特殊理由，如就醫等，可與衛生單位通報後，戴口罩外出，原則上不要搭乘大眾運輸工具，但不回家也不容易執行居家檢疫，完成不搭乘、用走路也很困難，這個案例情形會再進一步了解跟地方政府做討論

監測應變官、疾管署副署長莊人祥莊人祥上午接受《ETtoday新聞雲》 訪問時也說，該名女子沒有發燒與其他症狀，搭乘高鐵時也全程配戴口罩；該女若被驗出症狀，就會從機場直接前往醫院。莊人祥坦言，民眾自國外返台需居家檢疫者，到底該怎麼回家，「值得討論」，否則若禁止民眾搭車回家，又遇上家中無親友接送、沒有計程車願意載的話，等於是回不了家

指揮中心稍早也發布新聞稿解釋，居家檢疫對象以儘速返家落實居家檢疫為原則，對於配合防疫在家居家檢疫的夥伴，應給予支持與關懷 。對於入境後須實施居家檢疫對象，是考量民眾曾具流行地區旅遊史，為掌握對象健康狀況，進行居家檢疫作業，對於入境具旅遊史民眾以儘速返家落實居家檢疫為原則。

指揮中心表示，如民眾於入境時發現有發燒或呼吸道症狀，具一級流行地區旅遊史者即依「嚴重特殊傳染性肺炎通報個案處理流程」處置，具二級流行地區旅遊史者則依「具二級流行地區旅遊史入境及居家檢疫出現症狀者處理流程」辦理；其餘無症狀旅客，應儘量避免搭乘大眾交通工具，如為返家路途遙遠，無親友接送或其他替代交通工具者，應全程佩戴口罩搭乘儘速返家

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