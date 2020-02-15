成大開發「溫心智慧手環」　成醫醫護人員及居家檢疫學生配戴檢測

▲成大開發「溫心智慧手環」，手環能連續監測病患的體溫及心跳，在發燒之前，會有前期的體表溫度上升，透過配戴手環，可以預警發燒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為避免疫情持續擴散，監測與預測也是相當重要的一環，成大跨領域團隊與科技廠商磐旭智能共同開發「溫心智慧手環」，手環能連續監測病患的體溫及心跳，在發燒之前，會有前期的體表溫度上升，透過配戴手環，可以預警發燒。

成大指出，掌握溫度趨勢變化做到隨時監測、及時警覺異常，提醒及早採取適當行動，目前成大醫院有超過130位的醫護人員自願配戴溫心智慧手環，成大目前居家檢疫中的學生、疑似病例及其家戶接觸者，也以溫心智慧手環進行連續體溫檢測。

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成大指出「溫心智慧手環」是在科技部前瞻司的支持下，由成大護理系主任柯乃熒、成大醫院副院長柯文謙、成大感染管制中心副主任陳柏齡、成大資訊工程學系副教授莊坤達、成大資訊工程學系主任高宏宇及成大數學系副教授舒宇宸，與科技公司共同研究開發。

此外，在此次抗疫中，醫院、醫學院、電機資訊學院、理學院、管理學院組成跨領域、跨院系、跨團隊等，結合醫療資源，運用「科學」與「專業」來參與抗疫。「醫療病歷自動化系統」由臨床醫學研究中心主任劉秉彥帶領資訊工程師團隊，將過去１年來在精準醫療病歷自動化系統的經驗做一無縫接軌。

「胸部X光人工智慧判讀肺炎系統模型」為成大醫院影像醫學部醫師蔡依珊帶領醫院資訊團隊開發，電資學院孫永年教授團隊也積極參與，利用先前AI生技醫療創新研究中心計畫發展的肺結核X光片AI自動判讀模型，導入成大醫院的肺炎影像資料，雙方平行合作，以最快速度完成比對。

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