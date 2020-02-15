兩廳院《癲鵝湖》2檔節目取消　《十二碗菜歌》延期至秋天

▲備受期待的《癲鵝湖》原本預計在兩廳院2020 TIFA台灣國際藝術節演出，受疫情影響取消。（圖／國家兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，兩廳院2020 TIFA台灣國際藝術節近期2檔節目取消，包括原訂在2月21日至23日演出的《癲鵝湖》，以及3月20日至22日演出的《透視》&《讓我們來談談Dis》取消演出，另外《十二碗菜歌》決定延期至今年秋天舉行。

愛爾蘭全才編舞家麥可．基根—多藍與舞團「舞蹈之家」（Teaċ Daṁsa），用《癲鵝湖》一次對決古典舞劇和愛爾蘭傳說「李爾的孩子們」，原本受到台灣粉絲熱切期待，不過因為疫情影響而必須取消原訂2月21日至23日的演出。

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▲《癲鵝湖》受疫情影響取消演出。（圖／國家兩廳院提供）

兩廳院表示，國際巡演行政手續相當複雜，包括演出人員的簽證、海運、行程安排，其中很重要的環節是演出保險。英國的肯杜可團隊及愛爾蘭的舞蹈之家，受亞洲疫情影響，無法辦理相關海外保險。另考量後續巡演，可能受各國防疫及入境法規限制，影響巡演行程，經與兩廳院討論後，決定取消今年台北演出場次。

演出團隊的舞蹈之家表示，「我們和國家劇院為了這次《癲鵝湖》台北巡演，花了超過一年的時間規劃相關工作，全體團員及工作人員都相當興奮且期待，因此對於因新型冠狀病毒肺炎疫情影響之故，迫使台北行不得不取消一事，我們感到相當失望及遺憾。只待疫情緩解，相關防疫禁令解除，我們將盡全力安排再次訪台行程。」

▲▼兩廳院2020 TIFA台灣國際藝術節《透視》、《讓我們來談談Dis》演出取消。（圖／國家兩廳院提供）



購買《癲鵝湖》及《透視》&《讓我們來談談Dis》的觀眾，皆可辦理全額退票，相關辦法以兩廳院公告為主。

▲2020TIFA台灣國際藝術節 《十二碗菜歌》延期。（圖／李文揚攝／國家兩廳院提供）

而原訂在2月21日舉行的2020TIFA開幕演出《十二碗菜歌》，以總鋪師的故事為主軸，把台菜的辦桌文化搬上舞台，在現場提供觀眾的台菜小吃更是一大特色。惟考量食物屬高風險的傳播途徑，在配合防疫及保留演出形式的前提下，兩廳院與團隊決議將此次演出延期，預計將在今年秋天重回藝文廣場盛大演出。

目前兩廳院已啟動前台工作人員戴口罩、觀眾入場前量測體溫，並加強場館的消毒頻率。同時建議民眾進入場館可自主配戴口罩，保護自己也同時保護他人。若有感冒、發燒、咳嗽或身體不適應儘快就醫，而TIFA期間其他節目、周邊活動仍會照常進行。

《癲鵝湖》演出取消及退票詳情



《透視》＆《讓我們來談談Dis》取消及退票詳情