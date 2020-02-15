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快訊／日和歌山染病醫生同事也確診！　「院內已3人感染」境內達42例

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▲▼ 日本和歌山縣濟生會有田醫院 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 濟生會有田醫院已經有3起確診病例。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

日本新冠肺炎（COVID-19）疫情加重，日媒15日最新消息指出，和歌山縣湯淺町的濟生會有田醫院一名50多歲外科醫生確診感染，成為和歌山第3起確診病例。該院早在13日就有一名醫生確診，14日又有一名70多歲院內病患感染。截至目前日本境內累計42起確診病例，加上橫濱港外鑽石公主號郵輪上確診的218人則有260人。

濟生會有田醫院13日傳出一名50多歲外科醫生確診，此前從未去過中國，上月31日出現發燒等症狀，本月3日起服用退燒藥，13日確診感染。此外，曾因發燒症狀前往該院就醫的70多歲病患也在14日確診，現已轉院治療。

和歌山縣知事仁坂吉伸此前表示，由於該名患者住進醫院時，染病的外科醫生已經在家療養，認為院內感染的可能性低。但為以防萬一，當局安排出現肺炎症狀的另一名院內醫師及一名曾到院就醫的患者進行檢測。15日結果顯示，2人中有1人感染新冠肺炎，即13日確診的外科醫生同事。

為調查院內有無其他感染者，當局也安排沒有症狀的醫生接受篩檢，負責手術的護士也將依序接受檢測。針對截至14日的158名住院病人，當局則優先檢測與確診個案接觸較多的患者。為防止感染擴大，該院14日起停止門診，也呼籲曾就診的患者及家屬若有類似症狀，應盡速就醫。

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