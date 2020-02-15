居家檢疫傳失聯　柯文哲喊遵守規定：真的不行就用電子手銬

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，台北市發生有3名香港入境台灣的遊客需居家檢疫，但8日入境後失聯，幸於14日晚間6點時許尋獲，將依法從重裁罰。對此，台北市長柯文哲說，按照中央他們有一個集中的地方，「不過那個細節就不要透漏」；柯也表示，還是希望大家遵守規則，「你不合作我們要想一大堆方法，真的不行就用電子手銬，不然怎麼辦？」

柯文哲14日上午出席陽明山花季開幕活動，會前受訪時被問到昨天有3名失聯香港人後續處置，柯說，「按照中央他們有一個集中的地方，不過那個細節就不要透漏」。

至於未來是否會考量公布照片，加快搜尋的效率？柯文哲對此持保留態度，強調還是希望大家遵守規則，「其實我們也在研究真的失聯的話，如何更有效果的找到人，當然那什麼公布照片、肉搜是一個方法」；柯說，不希望搞到這樣，大家還是遵守規則就好，「所以我們也沒有刻意去加重罰款的金額或是那種肉搜的方法」。

柯文哲強調，有在討論未來如何防止再度發生，目前是需要居家檢疫或隔離者都會發那手機給他，但如果拿到手機故意放在桌上，那還是沒辦法，「所以老實講，有很多種防治的辦法，但我覺得最重要還是大家要合作，你不合作我們要想一大堆那…，真的不行就用電子手銬，不然怎麼辦？」

媒體追問，是否不贊成公布更詳細的資訊？柯文哲表示，到現在為止昨天3個馬上就找到，「其實我們知道為什麼，因為就是台灣也沒有房子、住的地方講不清楚」；柯說，今天早上有開會，關於失聯的話要怎麼防止，還是有方法，但最重要人與人之間還是要互信，「當然我也知道不會百分之百，99.99％大家遵守規則，就不用搞得大家這麼麻煩」。



▲台北市長柯文哲出席2020陽明山花季開幕式。（圖／記者林敬旻攝）