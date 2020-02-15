蘇錫常通泰「五市聯合」防疫　5點保障交通暢通：一斷三不斷

▲受到疫情影響，因此政府決定發布《通知》解決交通問題。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

蘇州市、無錫市、常州市、南通市、泰州市在本月12日，聯合發布《關於蘇錫常通泰五市交通管控（防控）組道路物資運輸保暢保通工作的通知》（下文簡稱《通知》）。《通知》中明確規定，要加強組織領導、建立協調機制、保障路網暢通、確保通行便利、保障運輸安全，以解決疫情期間的交通問題。

據《江蘇新聞廣播》報導，為了在新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情期間確保運輸暢通，因此蘇錫常通泰五市的交通管控組建立保障機制，執行「一斷三不斷」的政策，堅決阻斷病毒傳播渠道、公路交通網絡不能斷、應急運輸綠色通道不能斷，必要的群眾生產生活物資運輸通道不能斷。

五市在《通知》中規定了5大點：



第一、 應加強組織領導：各地要嚴格執行相關措施，並建立工作機制、加強訊息溝通，同時也要增強運輸保障的組織領導，以確保通道暢通及行車便利。



第二、 建立協調機制：加強五市及下轄各縣市、區的交通管控溝通，協調道路通行，並確保防控應急物資、生活物資的運輸暢通。五市交通管控組也要公布服務電話，24小時待命。



第三、 保障路網暢通：除了嚴格執行「一斷三不斷」，如果政府沒有同意，將不能隨意阻斷高速公路、國省幹道、農村公路通道，更不得關閉高速公路的出入口



第四、 確保通行便利：保障五市貨運車輛、經批准的外籍車輛能在高速公路、道路卡口快速通行，且若車上人員的體溫正常，則可使用為了讓農產品快速通關的綠色通道。



第五、 保障運輸安全：運輸企業必須遵守法規及疫情防控措施，要確保車上人員的狀況良好，同時不可超載，嚴格落實安全檢查及防控檢測，負起安全生產的責任。