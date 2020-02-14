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反擊民進黨政府「以疫謀獨」　國台辦：注定遭到可恥失敗

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▲▼武漢撤回台灣包機全面檢疫，1台商緊急送往桃園醫院，急診室外設置帳篷。（圖／記者陳以昇攝）

▲第二批包機協商沒譜，國台辦發言人馬曉光表示，民進黨政府和「台獨」勢力利用疫情趁火打劫，大搞政治操弄。（圖／記者陳以昇攝）

記者任以芳／北京報導

針對陸配子女申請來台政策喊停，第二批包機協商沒譜，國台辦發言人馬曉光14日發最新聲明表示，「民進黨政府和『台獨』勢力利用疫情趁火打劫，大搞政治操弄，升高兩岸對立對抗。」違背基本道德人倫，讓兩岸婚姻家庭骨肉分離，「以疫謀獨」，注定遭到可恥失敗。

陸配子女可申請來台政策，陸委會臨時喊停，讓不少還留在對岸台灣民眾失望。馬曉光也回應，「民進黨政府和『台獨』勢力次疫情趁火打劫，大搞政治操弄，不斷升高兩岸對立對抗，肆意惡化兩岸關係氣氛，充分暴露出靈魂深處的醜陋。不斷拋出充滿歧視和罔顧人民權益的冷血措施，乃至違背基本道德人倫，讓兩岸婚姻家庭骨肉分離。」充分暴露出「民主」、「人權」、「人道」的虛偽。

▲▼國台辦新聞局長兼發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

▲國台辦新聞局長兼發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

關於第二批包機協商問題，陸委會13日表示，「以防疫優先，與陸方繼續協商，沒有進一步說明。」馬曉光也反擊，民進黨政府在滯留湖北台胞返鄉問題上口是心非，不斷編造疫情防控保障能力不足等各種藉口阻撓拖延，致使近千名台胞返鄉受阻，延宕至今已超過10天。

馬曉光說，「難道這麼多天，還做不到能讓這些同胞返鄉的疫情防控安排？這些充分暴露出他們的目的就是能拖則拖、能拖多久就拖多久，台灣民眾何時返鄉根本不在他們考慮之中。為了自己的政治利益不惜犧牲台灣民眾的生命健康，毫無起碼的人性良知。」

馬曉光也指出，「民將黨政府操控輿論，打壓批評島內團體和人士，操縱綠營政客、綠色媒體和豢養的網軍，大肆捏造、散布不實信息和謠言，對大陸進行攻擊和污蔑。」充分暴露出利用疫情煽動新一輪「反中仇中」的陰暗心理。」

▲▼史瓦帝尼世衛執委會為我執言。（圖／翻攝自世界衛生組織(WHO)官網）

▲史瓦帝尼世衛執委會為我執言。（圖／翻攝自世界衛生組織(WHO)官網）

關於台灣防疫訊息無法同步跟上WHO最新進度，馬曉光也回應，「他們閉口不提台灣地區防疫專家1月上旬來武漢實地考察，閉口不談大陸向台方多次通報疫情，死不承認可以從大陸和世衛組織及時獲取疫情及相關技術信息，惡意編造疫情名稱，無端攻擊世衛組織堅持一個中國原則，編造所謂台方突破一中原則參與世衛活動的謠言。」這些充分暴露出炒作參與世衛組織活動議題，根本不是出於防疫需要，更不是為了公共衛，完全是為了打政治算盤，挾洋自重，企圖利用疫情煽動「台獨」意識，完全暴露了「以疫謀獨」的陰謀。

馬曉光表示，武漢肺炎發生以來，一直積極為在大陸的台灣民眾提供防疫服務和生活幫助，精心醫治患者，通過春節加班機運送部分滯留台灣民眾返鄉，協助各地區台企有序復工復產。相較民進黨作為，馬曉光強調，「「『台獨』行徑傷害兩岸民眾的感情和根本利益，是比病毒更『毒』的政治瘟疫，我們有能力、有信心打贏疫情防控阻擊戰，更有決心、有能力挫敗各種『台獨』活動。民進黨政府和『台獨』勢力一意孤行，必將自食惡果。」

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