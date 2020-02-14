15人檢測3人待確認！北北基60萬人收鑽石公主號警告簡訊　今6點半解除警報

▲指揮官陳時中說明新冠肺炎疫情 。（圖／記者李毓康攝）

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(14)日表示，由於中國大陸河南及浙江COVID-19(武漢肺炎)病例均超過千例，且當地已出現不易控制之社區傳播，其中浙江病例已轉為本地病例為主，河南已有家庭群聚及疑似無症狀傳染者，因此自明(15)日起將該兩省列為一級流行地區；另外針對鑽石公主號今天再增加確診人數，指揮中心表示，日前發出的北北基細胞簡訊，到今(14)日下午六點半才算完成14天的自主健康管理時間。

鑽石公主號在上個月31日停靠基隆港，直到14日下午六點半才算自主健康管理監測期滿，指揮中心統計，當初發出的北北基簡訊人數約有60萬人，其中19萬民眾有就醫看診，6萬多人出現呼吸道相關症狀，在經過就醫排除之後，最中只有15人符合相關新冠肺炎的症狀，目前12人檢測為陰性，另外3人則尚待結果出爐。

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對於有民眾反映，認為自己出現相關症狀而撥打1922通報，卻未能接受檢測，是否出現防疫漏洞，指揮官陳時中表示，經過問診之後，才會選出符合相關可能症狀的民眾進行採檢。

另外針對今早確診的鑽石公主號上台籍咳血老伯，監測應變官莊人祥表示，目前確診病例都將留在日本當地接受治療，而其餘優先獲准下船的旅客，必須是在檢測陰性後，才能下船，且也不能立即回國，須在日本當地安排的隔離場所觀察14天，確認無症狀才能返家，若日方願意讓鑽石公主號上的台籍國人返台的話，指揮中心也有準備相關應變計劃。

▲中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥說明鑽石公主號狀況。（圖／記者李毓康攝）

新冠肺炎疫情延燒，日本已累積34起確診病例，其中1人死亡，停泊在橫濱港的鑽石公主號，則有218人確診。中央流行疫情指揮中心表示，基於防疫安全，指揮中心今日宣布，即日起提升日本旅遊疫情建議等級至第一級注意（Watch），民眾避免至當地進行所有非必要旅遊。

日本境內截至今（14）日，已有34人確診新冠肺炎，雖然當局並未承認有社區感染，但13日和歌山縣一名50多歲日本男性醫師確診後，曾經看診的70多歲病患也出現症狀，病毒檢測為陽性，目前仍在調查是否為院內傳染。

指揮中心再次提醒，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節。民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

▼鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）