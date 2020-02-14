放無薪假？華航駁：可自主申請「特殊事假」、放寬留職停薪條件

▲桃機旅客量驟降。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情蔓延，中華航空昨（13）日宣布自本月16日起調整國內各級主管、外派及轉投資事業主管薪水，統一減少10％，今日再傳出要員工放無薪假。對此，華航澄清是配合員工需求，放寬請假條件，由同仁自主申請「特殊事假與放寬留職停薪」，毫無強制性，並非無薪假。

疫情擴散，桃機旅運量驟降，旅客數僅剩過去五成，各家航空公司業績都受到重創，且兩岸航線限縮程度嚴重，導致砍班數量大增。華航今日傳出強制員工放無薪假消息，對此華航予以澄清。

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▲許多民眾擔憂疫情而取消出國行程。（圖／記者李毓康攝）

華航表示，僅是鼓勵員工規劃請休既存的特休假及補休假，並在本公司現有的事假及留停制度下，配合員工需求，放寬請假條件，並由同仁自主申請「特殊事假」，並放寬留職停薪條件，時間最短可申請一個月，但都無強制性，同仁申請後需經由公司審核同意方得實施。華航強調，並非實施無薪假措施。

華航指出，「特殊事假」及「放寬留職停薪」實施日期自2月16日起至6月30日，不影響考績及各類獎金計發。「特殊事假」年資照計，勞、健、團保繼續加保。

華航昨日也宣布實施主管減薪措施，自2月16日起國內各級主管、外派及轉投資事業主管基本薪調減10%，待疫情緩和後再行調整。