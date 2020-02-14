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日本台灣商會聯合總會拜會南市府　強化媒合台日企業合作投資

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▲日本台灣商會聯合總會一行人，在總會長河道台率領下，前往台南市政府拜會，王時思副市長親自接待。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲日本台灣商會聯合總會一行人，在總會長河道台率領下，前往台南市政府拜會，王時思副市長（左）親自接待。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日本台灣商會聯合總會一行33人，在總會長河道台率領下，14日前往台南市政府拜會，黃偉哲市長重視台南的產業發展，特委派王時思副市長出席，並由觀光旅遊局長郭貞慧、農業局長謝耀清、經濟發展局長陳凱凌、新聞及國際關係處副處長林見賢陪同與會。

本著黃偉哲市長努力促進台南經濟發展的政策願景，王時思副市長向訪團介紹了台南的投資環境，雙方並就企業發展、城市規劃等議題開展討論，交談甚歡。

黃偉哲市長上任以來積極推動台南與日本間的交流。在歷史上，台南是台灣與日本淵源最深的城市，市內留有許多日治時期的建築，日籍觀光客更是台南國際觀光客源的主力。台南雖以文化古都為稱，但黃偉哲市長強調城市的均衡發展，產業交流是市政推動目標之一，每年年底市府皆會舉辦獨特的「日本日」活動，邀請投資本市的日商共聚交流，增進彼此的合作情誼。

▲日本台灣商會聯合總會一行人，在總會長河道台率領下，前往台南市政府拜會，王時思副市長親自接待。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王時思副市長代表黃偉哲市長熱烈歡迎訪團蒞臨，並表示與會貴賓皆是日本重要且受尊敬的商界人士，希望訪團未來多多協助台南的產業發展，並期待今日的交流能讓台南市與日本企業有更密切的合作。王時思副市長趁此機會向與會貴賓台南的發展規劃，她表示黃偉哲市長強調城市的均衡發展，台南雖然是文化古城，但發展卻不遲滯，黃偉哲市長也同樣重視科技、農業等產業的發展，從基礎建設、農業技術到智慧城市皆蓬勃推動中。王副市長舉例表示，全世界的蝴蝶蘭每六株就有一株來自台南，於台南舉辦的國際蘭展將於3月舉辦，她推薦訪團前往一觀，深入了解台南的農業發展。

▲日本台灣商會聯合總會一行人，在總會長河道台率領下，前往台南市政府拜會，王時思副市長親自接待。（圖／記者林悅翻攝，下同）

日本台灣商會聯合總會長河道台表示，他的故鄉在台南，對台南有特殊的深厚情感，他今天率領了東京、大阪等據點的商會夥伴前來府城，乃是希望與市府建立連結，為台南注入商會的力量促進產業發展。商會副總會長、同時也是東京台灣商工會會長陳五福先生表示，台南是歷史之都，但同時又是農業重鎮、並擁有重要科技聚落南部科學工業園區，他希望透過今天的交流讓更多日本企業投資台南。

目前在黃偉哲市長及市府團隊的努力下，在台南投資的日商已經超過百家，例如日本知名企業三井不動產集團就將台南納入其投資佈局版圖中，除了眾所矚目的outlet已經動工之外，三井集團未來也將投入物流等產業，活絡台南的經濟發展。今日市府與日本台商總會會面後，雙方就強化台日企業間的合作投資有一致共識，未來兩地企業發展指日可期。

日本台灣商會聯合總會於2013年成立，為駐日本代表處協調東京（東京台灣商工會）、大阪（關西台商協會）、福岡（福岡台灣商工會議所）、沖繩（琉球台灣商工協會）等數個台商團體共同成立，為我國在日最大規模之台商台僑團體。

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