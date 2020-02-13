接待日本台灣商會33人備感親切　盧秀燕：母親8歲前都住日本

▲盧秀燕致詞歡迎日本台灣商會聯合總會一行人。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

日本台灣商會聯合總會總會長河道台13日率領33名理監事拜會台中市長盧秀燕，雙方對於未來如何加強經貿、文化交流等交換意見，盧說，日商去年在台中投資額高達1億8千多萬元，比起前年多出1億元，顯見日商對台中的重視，她還說，看到在日台商備感親切，因為她母親8歲前都住在日本，可惜她不太會講日語。

▲盧秀燕親切和每個日本台商打招呼。

盧秀燕表示，根據經發局的資料，2018年日商在台中的投資是8164萬元，去年她上任後，已增至1億8千多萬元，多出1億元，台中有山、有海，有工商、農業、服務業，各行業均衡發展，位置居台灣中部，交通便利，年均溫23度，最適合居住，此外，台中也有很多建築場館、文化場館、有17所大學、將近3百所中小學，旅遊方面，有梨山谷關，也有被日本旅遊雜誌評為全球第一名景點的高美濕地，這些都是台中優勢。

▲總會長河道台表示，會擔任台日雙方橋梁。

盧秀燕還不忘介紹台灣燈會，這次是台灣燈會31年來規模最大、展期最長也是最好看的一次，點燈至今不到1個禮拜，網路媒體好評不斷，她強烈建議趁此難得機會去參觀，感受最能夠代表台灣的節慶文化。

▲盧秀燕致贈台中漆器。

盧也感謝在座住在日本各地的僑領，過去這麼多年來，對很多在日本的台灣同胞的諸多照顧，很多僑領跟台中的關係也很密切，她拜託各位代為向日本國民行銷台中，表達台中的善意。

▲盧秀燕與參訪團合影。

盧還主動透露她和日本的一段淵源，她外公早年留學日本，20歲時就在日本結婚生下女兒，也就是她母親，母親8歲前都住日本，直到回來台灣，仍然以日語作為母語，不會講華語和台語，而她很可惜的，只會幾句簡單日語，沒有趁機學習，她外公回台後擔任鐵路局第一代駕駛員。

河道台則說，全世界台商都是台灣對外發展的一個通道，尤其是在日本的台商，都非常願意將台灣物產推銷給人口1億2千萬的日本，也希望有人進來台中投資，商會會盡最大努力擔任台日兩地橋梁。

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