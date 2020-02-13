館長南拓健身房快成事？今現身高雄引熱議！　市府：歡迎投資、樂意協助

▲館長陳之漢預計在高雄開健身館，引發網友熱議。（圖／翻攝館長臉書）

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

日前網路紅人館長陳之漢在直播中表示，他的成吉思汗健身房高雄館將於2021年4月在高雄開幕，並表示位置在「三多商圈」、「85大樓對面」。13日上午館長在臉書發文，「高雄我來了！出發」，並陸續PO出人在高雄的照片，瞬間引來萬名網友前來按讚留言，「期待高雄館」、「是來看場地嗎」，紛紛揣測是不是好事要成了。對此，高市經發局表示，尚未接到館長提出要設健身房工商登記申請，但若館長真的要到高雄投資，樂意提供必要協助。

館長陳之漢的成吉思汗健身俱樂部去年到台中設點，預計8月將開始營運，而許多「館粉」也熱切期待館長到高雄開健身房，但最終都沒有下文。不過日前館長在直播中親口說出高雄館已鎖定位置，預計設在三多商圈，85大樓對面，並表示預計2021年4月開幕。

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▲館長陳之漢13是來到高雄，引發網友熱議。（圖／翻攝館長臉書）

13日早上9點多館長於臉書發文，「高雄我來了！出發」，短時間內湧入千則留言，網友紛紛寫下，「期待三多館成立」、「歡迎你高雄，祝生意興隆」、「是來看場地嗎」，揣測館長是不是來探勘尋覓健身房場地，但也有部分網友幽默回應，「去看看老朋友韓國瑜？」，開玩笑2人之前的緊張關係。

有關館長預計開館一事，高市經發局表示，截至今中午，該局尚未接獲館長本名陳之漢所提出要設健身房工商登記申請，但強調高市府樂見館長到高雄投資，也願提供必要協助。

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