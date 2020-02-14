21歲武漢學生「回憶患病3周」：快要在地獄叩門了

▲武漢新冠肺炎疫情嚴重。（圖／路透社）

文／中央社湖北14日綜合外電報導

俗稱武漢肺炎的2019 年冠狀病毒疾病（COVID-19）持續在中國肆虐。對在疫情發源地染病的患者來說，從染病到治癒的過程，就像在地獄門前走一回。

因怕遭排擠而不願透露真實姓名的葉虎（化名）是武漢當地一名21歲學生，1月21日懷疑自己染上這次的新冠狀病毒，當時他身體虛弱到無法吃完晚餐，量了量體溫，果然出現發燒。

他說：「我很害怕。排隊看病的人多到數不清，每個醫生都穿著防護服，我從沒見過這種場面。」 接下來，葉虎在焦慮絕望中度過了兩個多星期，在 症狀愈來愈嚴重的情況下苦苦等待救治和篩檢結果出爐 。不過葉虎已算幸運兒，由於他的父親是醫療人員，比多數武漢市民更早意識到風險，幫助葉虎戰勝病魔。

放棄大醫院排隊小醫院

拿藥後在家隔離，葉虎初次求醫的那天晚上，他放棄在同濟醫院的漫長等候，在附近一間規模較小的醫院拿到藥。由於他的症狀還不算非常嚴重，醫生只叫他回家自行隔離。

染病的頭4天，葉虎痛苦無比。 「我發高燒，全身痠痛不已。」本身是日本動漫迷 、願望是將來能當聲優的葉虎，只能靠看日本動漫來緩解痛苦。 然而他的病況一度惡化，甚至「咳到快死了」。

▲湖北封城。（圖／路透）

高燒痠痛咳到死，一種快掛掉的感覺

葉虎在醫院接受多次電腦斷層掃描，顯示他有高度染病可能，病毒還擴散到了肺部。醫生們開始討論他是否符合接受核酸檢測的資格，不過最後仍覺得他的症狀還不夠嚴重，珍貴的核酸檢測套組必須留給更嚴重的患者。

跑了第2趟醫院後，葉虎在不知道自己到底有沒有染病的情況下回家養病，期間他的兄弟和祖母也開始出現症狀。當夜葉虎的症情惡化，讓他一度覺得自己就要死了。 「我覺得自己快要在地獄叩門了。」

葉虎發燒到超過攝氏39度後再次回到醫院，醫生這回幫他打上點滴，並給予用來治療愛滋病的藥物 Kaletra，當晚他的體溫逐漸降到37度。發病一週後，葉虎的病情才到轉捩點。

1月29日這天，葉虎終於可以接受核酸檢測，確診罹患武漢肺炎後，醫生讓他接受抗病毒藥物Aluvia的5天療程，由於醫 院病床不夠等原因，院方讓他回家自行隔離，葉虎的症狀也開始穩定好轉。

患病3週保住小命 不捨醫護染病

葉虎2月7日再次接受核酸檢測，病毒反應呈陰性，但他仍未能完全脫身。由於傳出患者即使檢出陰性反應 ，病情也有可能急轉直下，當地政府將葉虎隔離在一間被用來充當臨時醫院的旅館裡，還派警方在外駐守，以 防遭隔離者擅自進出旅館。

5天後葉虎終於獲准返家，這場3個多星期的冒險旅程終於告一段落。他很感激自己能保住小命，並向冒著生命危險治療他的醫護人員致敬。有些醫生對葉虎說，他們也懷疑自己中鏢，但仍需持續為患者治病。 葉虎說：「湖北當局隱瞞實情，一再錯失良機，如果一個月前沒有隱瞞資訊，疫情也不致於嚴重到這種地步。」（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）

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