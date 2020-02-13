北市補教夫妻家中170萬現金遭竊　蜘蛛大盜是桃園水電工

記者邱中岳／台北報導

1名水電工平時住在桃園，卻特意北上專挑中正區住宅大樓幫住戶修理水電，藉此打聽哪一戶有錢後看準時機闖空門，竊嫌2019年11月間趁1對補習班夫妻出國時，竟將夫妻住家內所收的補習班費用以及外幣全偷走，所幸警方8小時內追回贓款。

據悉，黃姓竊嫌白天利用當水電工掩飾身分，特地從桃園到北市中正區專修住宅大樓水電，而黃嫌在2019年11月初，趁補教界的吳姓夫婦到台中出遊之際，潛入吳位於中正區的住處，並搜刮家中外幣以及櫃子內的131萬元學生補習費用。

▲黃姓嫌犯在得手後抱著百萬現金從後巷騎機車逃逸。（圖／記者邱中岳翻攝）

當吳姓夫婦返家2天後檢查藏放補習費以及外幣櫃子，才發現櫃子內百萬財物早就遭人洗劫一空，警方調閱監視器後發現，該名黃姓水電工不斷從防火巷進出，甚至還當起蜘蛛人，從後巷攀爬進入屋內，並搬走現金後騎車逃逸。

警方確定嫌犯後，到嫌犯位於桃園的住處埋伏，並在8小時內火速逮人，且於黃嫌住家內起出新台幣131萬、美金592元、人民幣2609元及日幣45萬2000元。嫌犯落網時還說「連錢都還沒花，就被警察逮住了」。

▲黃姓水電工充當蜘蛛人，從後巷攀爬進入偷走170多萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

吳姓補習班夫妻也相當感謝警方在短時間內協助破案，並順利取回還沒被花用的百萬補習費，讓補習班夫妻鬆了一口氣，事後黃姓嫌犯也被警方依竊盜罪嫌送辦。

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