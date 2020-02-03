東港婦買菜找不到回家路　「我家靠近一條橋」警憑一句話找到家

▲屏東縣東港警分局員警根據蔡姓婦人指家住在橋旁邊，幫她找到回家的路 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮60歲蔡姓婦人，騎腳車外出買菜，忘記回家的路，蹲坐在街旁，相當危險，民眾發現報警，警方根據她說「我家好像靠近一條橋」，以巡邏車載她「芳都橋」附近詢問里長及里民，終於幫她找到家。

東港分局東濱派出所警員吳怡蓉、吳享諾二人，於日前擔服勤區查察勤務時，接獲民眾報案稱東港鎮東隆街有一名婦人蹲坐在路邊非常危險，警方立刻前往現場瞭解。

經來回尋找，終於看到一個神情有點恍惚的婦人漫無目的牽著自行車在路上遊走，員警趕緊上前將婦人引導至安全的處所，詢問她是否有什麼需要幫助的地方，婦人憂愁的告訴警方她是出來買東西，可是怎麼都找不到回家的路，也想不起來家人的聯繫方式，由於她無法提供完整資訊，讓員警很很苦惱。

這時，婦人突然說出「我家附近一條橋」，員警憑著這句話，駕駛巡邏車至「芳都橋」附近詢問居民及里長，終於遇到一位熱心民眾表示知道她的住處，由於她獨居，當警方護送她返家時，她不斷表示非常不好意思，很感謝警方在繁忙的工作之餘還這麼熱心幫助她。鄰居也稱讚員警幫忙。

員警除致贈她物質外，趁機宣導及提醒最新的詐騙犯罪類型，希望普及犯罪預防觀念至獨居或未與子女同住的年長者，讓他們能提高警覺，避免落入有心人士的利用。



東港警分局長劉清俊肯定吳怡蓉、吳享諾熱心為民服務精神，期盼員警發揮愛烏及烏精神，讓弱勢民眾感受到警員們的溫暖，讓愛心深植於轄內每個角落。

►周末超殺快閃電