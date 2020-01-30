　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

電視沒繳錢斷訊遭追打！兒「一個動作」自保　老父2天竟身亡　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲（圖／記者陳凱力攝）

▲老父被推倒在地，嚇到騎車經過的騎士。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣一名林姓男子與行動不便的老父因有線電視未繳費而在家門口發生爭執，兒子一怒之下將父親推倒在地，雖試圖再將老父拉起，但氣急敗壞的老父並不買帳，躺在地上好一陣子還拒絕就醫，未料老父回家後開始出現嘔吐症狀直到昏迷，2日後宣告不治。檢警相驗，發現林父頭部有明顯外傷合併腦挫傷，初步研判是顱內出血造成器官衰竭致死，新竹地院依過失致死罪判兒子1年6個月，緩刑4年，期間保護管束。

46歲林男與79歲父親相鄰而居，父親平日與林男的弟弟同住，2018年9月間某日早上，父親發現有線電視無法收看，質問林男為何沒繳錢，父子兩人劇烈爭吵，林男與父親發生推擠。

老父親拿起拐杖想敲打兒子，卻被兒子搶下並順手推開，結果老父親因此重心不穩，往後面的水泥地板倒下，林男自己也失去重心倒在父親身上，此時林男兒子聽到吵鬧聲也跑出來查看，見狀隨即跑去找住在隔壁的叔叔求救。

林男弟弟原想叫救護車，但遭父親拒絕，林男弟弟便即將父親扶回家休息，未料10分鐘後，老父親竟在廁所嘔吐昏迷，一家人才趕緊叫救護車將父親送醫，經過2天搶救後，老父親仍宣告不治，家屬才將這起意外事件告訴警方。

法官認，父子倆人因有線電視費用繳納問題而引發爭執，因老父持拐杖欲攻擊對方，長子才會因閃避攻擊，抓住拐杖並失手推倒父親，而老父倒地陷入昏迷後，長子感到憂心，也足以證明他並沒使被害人受傷或任令被害人受傷的主觀想法，因此難以認定有傷害的主觀犯意。

法官審酌，林姓長子因一時疏忽採取過激手段，鑄成大錯，致被害人喪失生命並造成自身及其餘家屬難以撫平之傷痛，考量其犯後坦承犯行態度，且已與其他家屬達成和解並獲致原諒，並有刑事案件和解書及撤回告訴狀，兼衡其犯罪動機、抓被害人拐杖及推擠被害人的手段，因此還有妻小要扶養，因此依過失致人於死罪，判刑1年6月。緩刑4年，期間付保護管束。

►點點手指一整天都有好心情　

►竹科女酒後被撲倒　痛失第一次陷憂鬱…5個月後才發現懷孕了

►「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

►foodpanda撞路人「竟急call公司完成訂單」　恐成植物人…他嘆：是死命必達嗎

ET快訊
過年吃團圓飯！武漢男怕傳染妻兒...樓梯間吃完餃子就走　心酸
武漢肺炎輕症難區分！超像「流感+感冒」　判定關鍵出爐
快訊／忠孝東路驚傳男子上吊輕生亡　警調監視器封鎖現場！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

光頭阿伯想抽菸「身上沒錢」　毆打超商店員搶走…3包進口菸

阿里山眠月線傳登山意外　女摔落6米高鐵橋送醫急救

好深怨恨！6年前她遭詐10萬元　男上門買彩券「一眼就認出」

嚴防囤積哄抬醫療用品、散播不實疫情訊息　南檢專責小組查辦

快訊／忠孝東路驚傳男子上吊輕生亡　警調監視器封鎖現場！

南投酒駕男撞車後逃逸…相隔不到2公里又撞3車！未繫安全帶送醫不治

聲稱與孫安佐約炮又墮胎…網紅米砂公開前男友私密訊息　被判拘役還要賠錢

女童：她有打我肚子，很痛…母控幼兒園「人間煉獄」證據不足　這下慘了

新莊男排隊搶購口罩　不滿被拍攝暴怒推倒記者！挨告4罪遭函送

全台首例！打卡武漢「帶點好料回台」　桃園警亂傳疫情...檢開工秒起訴

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

兩女演員神配音迪士尼壞人音樂劇　「分飾五角」唱出靠北公主心聲！！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

怕著涼！喵皇花椰菜上「蒸屁屁」　尾巴狂甩嚇壞網：母湯喔

武漢肺炎再升溫...全台瘋搶口罩 蘇貞昌呼籲：不要囤積或送國外！

Kobe找到了！墜機9人遺體全尋獲　直升機撞山墜毀「可能濃霧中迷航」

光頭阿伯想抽菸「身上沒錢」　毆打超商店員搶走…3包進口菸

阿里山眠月線傳登山意外　女摔落6米高鐵橋送醫急救

好深怨恨！6年前她遭詐10萬元　男上門買彩券「一眼就認出」

嚴防囤積哄抬醫療用品、散播不實疫情訊息　南檢專責小組查辦

快訊／忠孝東路驚傳男子上吊輕生亡　警調監視器封鎖現場！

南投酒駕男撞車後逃逸…相隔不到2公里又撞3車！未繫安全帶送醫不治

聲稱與孫安佐約炮又墮胎…網紅米砂公開前男友私密訊息　被判拘役還要賠錢

女童：她有打我肚子，很痛…母控幼兒園「人間煉獄」證據不足　這下慘了

新莊男排隊搶購口罩　不滿被拍攝暴怒推倒記者！挨告4罪遭函送

全台首例！打卡武漢「帶點好料回台」　桃園警亂傳疫情...檢開工秒起訴

光頭阿伯想抽菸「身上沒錢」　毆打超商店員搶走…3包進口菸

迪麗熱巴《枕上書》翩翩起舞太美！東華帝君噴射「寵溺眼神」　

阿里山眠月線傳登山意外　女摔落6米高鐵橋送醫急救

台商、企業捐贈武漢做愛心　中國大陸可享受抵稅的權益

吃薯條也能玩心理測驗！沾番茄醬方式看個性　第一種人易受騙

40歲女員工懷孕…老闆逼離職「不然不會有好日子過」！她氣炸怒告對方獲賠

對打前「用大拇指摸鼻」原來有病因！　李小龍用32年寫下傳奇人生

快訊／日本發現2名「無症狀」武漢肺炎患者　中國境外首例！

814個魔術方塊　魔術師重現Kobe英姿

阿基師用「4杯珍奶」小預算餵飽彰化劉氏百人大家族

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

社會熱門新聞

台灣首例　1家8人裝憂鬱詐保6千萬元

被當金芭黎舞小姐　正妹氣炸提告

保母疏失害嬰「全身紫」　住院氣切感染亡

即／忠孝東路驚傳男子上吊輕生亡

6500萬現金失主是他　來回4趟才搬完

反罷韓？她闖連署點踹飛金爐遭送辦

獨／年初五老婆報備跟閨蜜逛街！人夫驚見這幕氣瘋

60歲嬤獨力養大3孫…被逆子趕出家門含淚當遊民

金山槍擊案！他身中4槍　小弟先扶回家換褲子才送醫

即／新北金山區槍擊案件　1人子彈卡腹中送醫

硬不起來！忍痛讓妻給友「大膽用」

遭盜圖正妹網紅現身！她好氣：還收到不雅照

揪家人裝憂鬱詐保　婦下跪撞牆關鍵3個字

老婆LINE嬌嗔：已經忍不住…職軍人夫崩潰提告卻敗了

更多熱門

相關新聞

南瑤宮首次馬拉松拜頭香　一開跑就跌成一團

南瑤宮首次馬拉松拜頭香　一開跑就跌成一團

以搶頭香聞名的彰化南瑤宮，今年為了避免搶頭香造成的推擠、跌倒的亂象，改為「馬拉松搶頭香」，從彰化縣立體育場前開跑，跑到距離2公里外的終點南瑤宮，但是沒想到因為起點道路狹窄，造成有跑者被踩到後腳跟跌倒的事件，險些釀成踩踏事件。

男大生下巴抽脂昏迷　她探病偷拍挨告

男大生下巴抽脂昏迷　她探病偷拍挨告

電視斷訊引衝突！父遭推倒亡　兒獲緩刑

電視斷訊引衝突！父遭推倒亡　兒獲緩刑

老寶貝狂打30通電話原因曝　女兒做完SPA：差點漏尿

老寶貝狂打30通電話原因曝　女兒做完SPA：差點漏尿

20歲女孩跌倒「當場產下胎兒」嚇：怎麼會

20歲女孩跌倒「當場產下胎兒」嚇：怎麼會

關鍵字：

第四台拐杖跌倒昏迷腦出血

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 高以翔 口罩 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

范瑋琪崩潰：恨吧，我全家暴斃你最開心！

台商夫妻宜蘭趴趴走...衛生局找到人了

台灣首例　1家8人裝憂鬱詐保6千萬元

范瑋琪「開工能多生產口罩給我們同胞嗎」

范瑋琪：日本都捐1000萬個口罩了！網揪「2錯誤」

范瑋琪「高雄氣爆捐300萬全被忘了」！

汪小菲「買1萬個口罩」秒現2暖舉

焦糖哥哥爆「狗官真相照」！

演奏會看一半被叫上台　一看竟是鐵肺天后

台灣被排除成防疫漏洞？WHO最新回應

范瑋琪再PO「全灰圖」：Goodbye！

范瑋琪被罵的10理由！專家點破盲點

屋馬決心防疫　體溫異常者「不服務」

英女王婚前早答應放哈利自由！梅根「想要皇室封號」拒絕

被當金芭黎舞小姐　正妹氣炸提告

更多

最夯影音

更多
馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助
解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面