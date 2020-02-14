LIVE／沖繩淪陷！日本新冠肺炎連環爆　指揮中心16:00防疫說明

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日本新冠肺炎連環爆，鑽石公主號遊輪曾經停靠的沖繩今（14日）也首次出現確診案例，是一名計程車女司機。另外，目前日本政府讓鑽石公主號隔離者中的老病者優先下船，其中咳血的85歲台籍老翁確診後已入院，船上剩餘台人是否能接回也引發外界關注。我中央流行疫情指揮中心下午4點召開記者會，說明疫情與防疫作為。

出席這次記者會的包括指揮中心指揮官陳時中、執行官周志浩、監測應變官莊人祥以及醫福會執行長王必勝、內政部政務次長陳宗彥、外交部台灣日本關係協會秘書長郭仲熙、衛福部副處長王復中。

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▲疾管署說明新冠肺炎疫情,衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

停靠在橫濱的鑽石公主號6日確診新冠肺炎者為20人，7日大幅新增41名確診，8日再新增3名確診，9日再新增6例確診，10日更一口氣新增65例確診，12日再添39名病例，當中一名檢疫官也被感染。而日本厚生勞動省昨日又證實，新一波221人篩檢結果出爐，有44例確診。截至目前，全船總感染人數達到218人。日本政府今日讓老病者先下船，其中一名85歲台籍老翁傳出一度咳血，確診後已由日方安排入院。船上還有21名台人，是否能接回台灣引發外界關注。

日本新冠肺炎連環爆，昨日傳出首名新冠肺炎死亡病例後，今日又爆出沒有中國大陸旅遊史與接觸史的和歌山醫生確診。另外，鑽石公主號2月1日曾經停靠的沖繩，今日也首次出現確診案例，是一名計程車女司機。

由於鑽石公主號1月31日停靠基隆港，讓遊客下船到北北基旅遊，我指揮中心日前為此發布國家級警報「細胞廣播簡訊」，公佈遊客曾造訪的50景點，截至潛伏期14天，檢驗的30多人皆無人驗出陽性，北北基警報暫時解除。不過，因為發病後被診斷出來還需時間證明，後續還要再謹慎觀察。

根據指揮中心昨日公布的數據，12日國內新增49例疑似個案通報，目前累計通報1717名個案，含18名確診、1591名排除，餘隔離檢驗中（78名初驗陰性、其餘待檢驗）。除了首例確診個案已解除隔離，其餘17名個案病況穩定，持續住院隔離。目前確診個案之接觸者尚有355人持續居家隔離，其中13人有症狀已通報（11人陰性已排除、2人檢驗中）。而武漢包機返台的台商，除了2月4日確診個案外，尚有2人隔離住院中，其他244人於集中檢疫場所密切健康監測。