疫情延燒到明年？　美CDC主任：新冠恐變季節性病毒

▲美國疾病控制與預防中心主任雷德費爾德表示，新冠病毒或許會成為季節性病毒。（圖／路透）



記者郭卉寧／綜合報導

美國疾病控制與預防中心（CDC）主任雷德費爾德（Robert Redfield）表示，新冠病毒（COVID-19）可能會在未來的一段時間內影響世界，「它也許會在這個季節結束後，或是明年持續與我們同在」，並且它會找到立足點，形成社區傳播，恐會成為像季節性流感一般的存在。

根據《CNN》報導，雷德費爾德日前接受訪問時表示，目前對新冠病毒的了解仍很少，但它恐會在未來的一段時間內影響世界，「病毒可能在這個季節結束後，或是明年持續與我們同在。」他指出，新冠病毒終究會找到自己的立足點，形成社區傳播，「我們可以開始思考它可能會像季節性流感一樣。」

雷德費爾德指出，儘管需要更多的研究來全面了解病毒，但CDC目前專注於追蹤病例及遏制病毒擴散的措施，「我認為我們最終可達到緩解病毒的階段，但這並不是低估現階段遏制的重要性。」他也說，新冠病毒或許在今年或明年的某個時候，會成為社區型病毒，因此，必須在它進入社區前加強監視，以獲得更多資訊去了解它。

雷德費爾德表示，從中國疾病預防控制中心所提供的訊息分析，新冠病毒是有可能無症狀傳播，也就是沒有症狀的感染者，仍可將病毒傳播給其他人，且他們在過去兩週內，發現病毒所引發的疾病範圍，比早期知道的更加廣泛，但「在確診的多個病例中，有很多無症狀的患者只是有點喉嚨痛」。

另外，他也指出，CDC曾在六週前向中國提出協助個建議，但這項建議至今仍無下文，由於美國掌握的新冠病毒資訊相當有限，因此，希望能派遣專家到中國協助蒐集與調查，「美國在這個領域是領先的，我們願意協助中國人民，但中方至今仍未答覆。」