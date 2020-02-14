驚傳有社區感染、死亡案例！　急診醫：最近別去這2國旅遊

▲新冠肺炎疫情全球延燒，急診醫認為有2國家最近別去旅遊。（圖／記者李毓康攝）



實習記者羅明輝／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，全球確診病例已超過6萬例，截至13日，新加坡確診已達58例，日本則是34確診、1死亡，是除了大陸外疫情最為嚴重的2國。對此，醫學中心兒童急診科主任謝宗學表示，這兩個國家都有社區感染，開始出現死亡案例，因此最近最好不要到日本、新加坡旅遊。

謝宗學今（14）日在臉書粉專「Dr.E小兒急診室日誌」上發文。他提到，新加坡政府才預告可能出現新冠肺炎的犧牲者，隔天日本國民因為新冠肺炎身亡。兩個國家都出現社區感染，疫情同樣擴散中，最近最好不要到這兩個國家旅遊，台灣周圍國家一個接一個淪陷了！

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謝宗學說道，日本13日新增的4起確診病例中，家住神奈川縣的80多歲女性13日因感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡，這是日本首起新冠肺炎死亡案例，這名女性生前沒有出國紀錄。





▲ 日本和歌山縣13、14日出現2起病例。圖為濟生會有田醫院 。（圖／達志影像／美聯社）

東京都一名70多歲男性計程車司機昨確診感染武漢肺炎，他曾在東京羽田機場載過中國觀光客，是東京都第4例新冠肺炎確診患者

和歌山縣一名50多歲日本男性醫師昨確認感染新冠肺炎，和歌山縣政府對此表示，這名醫師在出現症狀前的14天內，都沒有去過中國，這是和歌山縣首起武漢肺炎確診病例。而根據NHK最新消息，一名到過該院的70多歲男性病患也在今日確認感染，是近2天內就出現的第2起病例。

千葉縣一名20多歲男性昨同樣確診新冠肺炎，千葉縣政府表示，他在發病前2周內沒有海外旅遊史，也沒有跟肺炎患者有明確接觸史。

「新加坡又新增無旅遊史新冠肺炎感染者，開始做最壞的準備，甚至預告少數病患可能死亡…」謝宗學昨日也發文指出，新加坡新增3起病例，全是沒有去過中國的新加坡籍國民，感染人數累計50人。沒想到當天又一口氣新增8起病例，是目前疫情最為嚴重的國家。

▼新加坡13日一口氣新增8起病例。圖為新加坡樟宜機場（Changi Airport）。（圖／路透）