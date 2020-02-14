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工研院助攻「1週完成4產線」　口罩可望日產1000萬片

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▲工研院助攻「1週完成4產線」　設備大廠即刻上線！口罩日產1000萬片。（圖／工研院提供）

▲工研院積極派員投入口罩自動化設備大廠-權和機械建置設備與產線，以豐沛的機械組裝能量協助生產設備「即刻上線」。（圖／工研院提供）

記者陳凱力／新竹報導

因應新型冠狀肺炎疫情，為協助政府防疫，在經濟部指導下，工研院攜手精機中心、金工中心等法人機構以及工具機公會等單位，共同協助廠商布建生產口罩之設備。工研院積極派員投入口罩自動化設備大廠-權和機械建置設備與產線，以豐沛的機械組裝能量協助生產設備「即刻上線」，讓原本耗時一個月才能建置完成的四條產線、迅速於一周內完成生產，協助政府新增每日600萬片產量，由原本的每日400萬片擴充到每日1000萬片的目標。

▲工研院助攻「1週完成4產線」　設備大廠即刻上線！口罩日產1000萬片。（圖／工研院提供）

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▲行政院院長蘇貞昌、秘書長李孟諺、政務委員龔明鑫、經濟部長沈榮津等人在工研院院長劉文雄陪同下，14日前往「權和機械」聽取現場解說。

為鼓勵這些口罩自動化設備業者齊心投入防疫，行政院院長蘇貞昌、秘書長李孟諺、政務委員龔明鑫、經濟部長沈榮津等人在工研院院長劉文雄陪同下，14日前往「權和機械」聽取現場解說，緊急建置口罩設備的歷程、製作口罩的技術與相關超音波零組件等，也為日夜趕工的工作人加油打氣，感謝他們在關鍵時刻協助生產。

工研院院長劉文雄表示，疫情當前，口罩需求量大增，但要能夠大量生產口罩的前提，關鍵是要盡快建置口罩設備機台。有鑑於此，工研院加把勁的協助權和設置機台，以專業技術與人力，協助政府補足物資、穩定民心。工研院在參與的歷程中，從本月4日接到經濟部的需求，便迅速決定派駐廠商人選、5日走訪權和機械實地場勘、6日即刻進駐協助機台安裝、調校、維修等工作，以20位進駐的專業同仁，馬不停蹄的努力與廠商一起趕工，才能在今天完成四條產線上線的目標。儘管這是一個既辛苦又具挑戰的專案，但是防疫不能等，相信從政府到民間上下一心，就能完成這不可能的任務。

▲工研院助攻「1週完成4產線」　設備大廠即刻上線！口罩日產1000萬片。（圖／工研院提供）

▲▼在工研院的協助下讓原本耗時一個月才能建置完成的四條產線迅速於一周內完成生產。

▲工研院助攻「1週完成4產線」　設備大廠即刻上線！口罩日產1000萬片。（圖／工研院提供）

「權和機械」董事長蕭鴻彬表示，在這波防疫任務當中，權和機械負責20台口罩設備廠的產能，以期達成200萬片的口罩產量，由於這個目標是公司平時產量的兩倍，對權和來說，簡直是不可能的任務；還好感謝經濟部沈榮津部長、工業局呂正華局長的奔走，邀請到工研院、工具機公會、精機中心等多方派員協助下進行機器組裝及交付機器的工作，權和才能有信心，讓這次的防疫任務圓滿達成，為國人的健康盡一份心力。

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