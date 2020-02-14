美司法部提新訴訟　華為：試圖造成聲譽和經營不可逆的傷害

▲美司法部提新證據控大陸電信設備龍頭華為。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

美國司法部及FBI對大陸通信設備大廠華為以16項罪名提起告訴，對此，華為今（14日）像《環球網》發出聲明表示，美國司法部提起新的訴狀並非基於執法目的，而是出於競爭原因試圖對華為聲譽和經營造成不可逆轉的傷害，「美國政府的指控不會得到支持，我們將證明這些指控是毫無依據且不公平的。」

▲華為發聲明反擊美國司法部指控。（圖／路透社）

據了解，這份起訴書達56頁，內容指控華為違反及侵犯《詐騙及貪汙集團犯罪法》 （Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act），並在過去20多年間，利用商業保密協議，迫使和其合作的許多美國公司，在智慧財產權等商業機密不斷被盜取進到華為口袋時，只能噤聲以對。

對此，華為聲明稱，這些缺乏事實依據的新增指控基本是基於過去二十年的民事糾紛提出的，這些糾紛此前已經和解或經過訴訟程序，還有一些已被聯邦法官和陪審團駁回。

▲華為財務長孟晚舟出庭。（圖／路透社）

起訴書還提到，華為犯下其他商業間諜行為及涉嫌無視禁令，和伊朗及北韓等遭國際制裁的國家有生意往來。此外，美國司法部也對華為旗下數家子公司和財務長孟晚舟一併納入訴訟對象。

