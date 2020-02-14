陸1.7億農民工返城　多地開「護送專車」防疫情再升

▲大陸各大城市將迎1.7億務工人員返程高峰。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情防控進入關鍵期，即將面臨的1.7億農民工返工潮，對各地帶來不小考驗。陸媒報導，這批流動大軍無論乘坐火車或長途汽車等，都處在密閉環境，容易導致病毒傳播。中國疾控中心流行病學首席科學家曾光12日在微博發文提到，疫情下降的拐點已經出現，「但由於農民工返城高峰即將到來，還潛藏著上升的拐點」。

▲因疫情影響，多數農民工尚未返城謀職。（圖／翻攝中新網）

《新京報》報導，據大陸人社部統計，全國2018年農民工總量2.8億人，其中外出農民工1.7億人。由於多數農民工於春節結束後，便會前往大城市尋找工作機會，首當其衝的是對珠三角、長三角、京津冀等經濟發達地區產生衝擊。

據了解，大多數農民工是在工地謀職，由於部分工地受疫情影響尚未開工，因此，間接影響到「失業」農民工的經濟來源，假使返程時間再往後推，多數人將面臨斷炊的危機。然而，隨著疫情趨緩，農民工返城謀生的機會大增，隨之而來的便是流動人口的防疫問題。

▲中國疾控中心流行病學首席科學家曾光。（圖／翻攝環球網）

曾光表示，「令我最擔心的是，由於疫情統計拖後於感染時間，近日內我們看到的依然是疫情的不斷下降，因此掩蓋了返程感染造成實際上升的趨勢，使人們放鬆了警惕。」

對此，包括四川、湖南、山東及黑龍江等多省先後推出相關政策，對農民工進行分類安排。以勞務輸出大省四川為例，四川近日啓動護送農民工安全有序返工的「春風行動」，藉由火車專列、客運專車的方式，將外出務工人員送往工作點。

四川省交通運輸廳數據顯示，截至2月10日，四川已有13個市州開行超長途客車123班次，將5366名農民工安全有序發往廣州、深圳、珠海等地。

北師大中國公益研究院專家建議，務工人員流入量超過百萬的特大城市，可運用大數據技術，分析返城高峰可能出現的疫情風險，重點分析務工人員來源、集中返城時間段等，並在返城途中全程監測出現疫情的可能。