毒販拒捕開槍又衝撞遭擊斃　家屬求國賠680萬敗訴確定

▲毒販遭警方擊斃、家屬求國賠敗訴確定。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

台中市霧峰警分局2015年間與海巡署共同追緝販毒集團，雙方駁火後，遭通緝的毒販洪健修開車衝撞警方，遭警方開槍擊斃洪男。洪男家屬認為警方從背後開槍，警方用槍不符規定，因此要求國賠680萬元，一二審均遭駁回。洪男家屬上訴第三審，最高法院14日駁回上訴確定。

本案發生於2015年3月30日下午，家屬指控，霧峰分局員警與海巡人員到洪男位在新竹竹北市的居所查緝，洪男棄械跳樓、駕車脫逃時，卻遭警從背部槍擊，洪男中槍下車後不久倒地死亡。家屬認為警方應先槍擊汽車輪胎，不應自背後開槍射殺洪男，明顯用槍不當，因此洪男母親及2個女兒提出國賠訴訟，要求680賠償。

一審法院審理後，認為洪男在查緝過程，持槍朝警員射擊成傷並駕車衝撞，故胡姓員警於執行職務時，因人身安全遭受危害而使用槍械，朝洪男車輪胎方向射擊，目的在於阻止繼續倒車衝撞，屬情況急迫而有使用警械的必要，是合理使用槍械，沒有逾越必要程度，駁回國賠請求。

家屬上訴二審，高等法院審理後，認為警方開槍時，符合「依法應逮捕、拘禁之人拒捕、脫逃」、「警員之生命、身體、自由、裝備遭受強暴或脅迫，或有事實足認有受危害之虞」等使用槍械規範，已善盡注意義務，並無違法，二審也駁回請求。

家屬再上訴第三審，最高法院審理後，採信一二審見解，認為警方用槍屬不得已之急迫狀況，且朝車胎射擊，符合用槍的相關規定，已善盡注意義務，並無過失，最後仍駁回家屬請求。