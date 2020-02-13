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法官翹班嫖妓、收魚湯推妻愛喝　2法官分遭判撤職免職

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▲司法院外觀▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲司法院職務法庭將2名法官重判。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

前台中高分院法官朱梁，遭查出在2014年12月到2017年5月間，竟16次嫖妓，其中更有15次是翹班嫖妓。另外一名法官曾謀貴，因與案件當事人私下會面，還收受虱目魚湯等禮物，推說「妻子愛喝的」。2人均遭監察院彈劾後，送司法院職務法庭審理。職務法庭13日判決將朱梁免除法官職務，將曾謀貴撤職，停止任用1年。

朱樑（69歲）是司法院長許宗力的台大法律系同學，是司法官16期結業的法官，他在案發後就已經停職。而監察院2018年彈劾時，對朱梁進行調查，當時他坦承16次嫖妓，其中有15次是在週一到週五的上班日。當時監察院調查時，他還辯稱「因太太子宮切除不能有性生活，所以為了解決需要才嫖妓，並非一般尋歡。」

監察院認為，朱樑未能保持高尚品格與操守，言行不檢損及司法廉潔公正形象，分別違反《法官法》、《法官倫理規範》相關規定，違失情節明確且重大，因此對他提出彈劾，並移送司法院職務法庭審理。

至於已經退休的曾謀貴是司法官訓練所13期結業的法官，他2006年間曾與某檢察官接受毒犯招待進出酒家，被司法院人事審議委員會記過2次，但仍犯下本案。他這次是在某案件擔任陪席法官時，因當事人一方為他朋友，他在案件宣判前私下與該友人會面，並接受虱目魚湯、蜈蚣油等禮物。監察院調查時，他還辯說因「妻子愛喝」，才收下魚湯。也遭監察院提出彈劾。

2案均由職務法庭審判，並於13日宣判。認為朱樑、曾謀貴所為嚴重違反《法官法》、《法官倫理規範》相關規定，有懲戒之必要。且經合議庭一致認為若只處申誡或罰款之懲戒實屬過輕。其中朱樑多達16次嫖妓行為，且多次均利用上班時間為之，已嚴重破壞社會對於法官職務的信任，其個人非法不當的作為，嚴重斲傷司法公信，侵害法官獨立性之保障。曾謀貴於所參與陪席之系爭案件宣判前，兩度與一造當事人私下見面並接受饋贈，其等所為均嚴重斲傷司法獨立性。最後職務法庭判決將朱梁免除法官職務，轉任法官以外職務，另外判決將曾謀貴撤職、停止任用1年。

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