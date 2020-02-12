矯正機關防疫措施　近6萬收容人「隔離170人」

▲法務部長蔡清祥，談論矯正署防疫措施。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

政府防疫總動員，監所等矯正機關因人員密集，容易產生群聚感染，因此法務部矯正署不敢大意，針對疫情積極防範。據統計，新收容人最近曾到中港澳地區者共32位，返家探視接觸到從中港澳地區回國人員者共35位，均遭矯正機關隔離。此外，若有咳嗽、發燒症狀者，矯正署也隔離，目前共170人。

有鑑於疫情逐漸升溫，法務部蔡部長清祥指示各單位從嚴、從速進行防疫作為，矯正署成立「矯正署因應嚴重特殊傳染性肺炎指揮中心」，督導各矯正機關依照傳染病防治法相關規定，辦理傳染病感染管制措施。

由於矯正機關屬人口密集機構，人員進出頻繁，矯正署為因應嚴重特殊傳 染性肺炎，要求所屬矯正機關按函示執行傳染病監控及通報流程，加強防 疫觀念宣導、徹底執行防疫措施及確實管控防疫物資，具體感染管制措施包括：(一)每日量測進入人員體溫。（二）加強宣導配戴口罩時機。（三）進行勤洗手之衛生教育宣導。（四）加強機關及接見室環境消毒。(五)調查新收收容人旅遊史，必要時安排至專區觀察。 (四)收容出現發燒或有上呼吸道感染症狀者者，發給口罩並協助就醫。(五)暫停教誨志工以及外界團體申請參訪機關之行程，避免辦理大型會議及活動。(六)備置口罩、消毒用品以及體溫槍等防疫物資，並妥為管控。

其中在調查新收容人旅遊史部分，矯正機關調查今年1月1日起曾到中港澳旅遊的新收容人，共有32位，全數在收容後進行隔離，已經在隔離14天後陸續解除隔離，目前仍有9人未滿14天隔離時限。另外時值過年假期，不少收容人返家探視，矯正機關調查後，共有35人接觸到從中港澳返台的家人，這35人也全數隔離。

至於有發燒、咳嗽等症狀的收容人，為免疫情擴大，矯正機關也予以隔離，總計目前矯正署已經隔離170人。至於法務部長蔡清祥也說，「目前接見都正常，如果疫情升溫，我們會按照政府的防疫措施調整」「若有群聚感染，矯正署也都有預備計畫，矯正署也會通令所有監所嚴格執行。」另外矯正署也指出，目前監所中口罩充足，庫存量還有2週。