最高法院大法庭首件裁定！詐騙集團車手仍須強制工作3年

▲最高法院大法庭首起裁定出爐，詐騙集團車手仍須強制工作3年。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

最高法院「大法庭」上路後，首起案例出爐！最高法院刑事大法庭13日宣示裁定，認為詐騙集團的「車手」，除了犯普通刑法的「詐欺罪」外，也構成《組織犯罪條例》的罪行。而最高法院認為這類案件應該想像競合犯規定，從一重論以「加重詐欺罪」，並應於刑前強志工作3年。

大法庭制度於去年7月4日上路，當時司法院長許宗力期許「人民不必再擔心法院初一、十五不一樣」，希望藉由大法庭制度有效解決各種法律爭議，人民對判決的可預期性更高。而最高法院刑事大法庭13日作出的裁定，有特殊意義存在。

至於本起案件乃因詐騙集團「車手」處罰問題，對於車手是否接受強制工作，最高法院因有不同意見，以致於出現不同判決。另外最高檢察署也認為此法律問題具重要性，因此聲請提案大法庭審理獲准。

最高法院曾於上月17日召集4位專家學者言詞辯論，當時採「肯定說」的學者認為，強制工作是保安處分一種，刑罰不能吸收保安處分，「如同洗澡和刷牙性質、目的不同，即使洗澡洗得很乾淨，牙還是得刷」，因此車手若涉犯其他重罪，就不宣告強制工作，是反其道而行。另有學者舉例「倒洗澡水不要把小孩一起倒掉」，主張輕罪的保安處分不能被重罪吸收。

至於採「否定說」學者認為，在立法者沒有明文規定下，法院應遵守罪刑法定原則、刑法謙抑性思想，不能擅自擴大適用。另有學者認為，此乃立法者長期忽略的法律漏洞，應透過修法補足，不能由法官類推適用。

而最高法院13日的裁定指出，採取修正的肯定說，從文義及體系解釋出發，來解釋刑法第55條前段規定，並依循司法院釋字第471號解釋意旨，採合憲性解釋，就前開條例規定為目的性限縮，既符合法理，又適應社會需要，且方便實務運作。

