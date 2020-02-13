親自贈送水果禮盒涉賄選　宜縣議員賴良洲二審逆轉無罪

▲宜縣議員賴良洲涉賄選一審判刑3年，但高院二審逆轉改判無罪。（圖／記者游芳男攝）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭縣頭城鎮的國民黨黨部主委賴良洲，前年參選縣議員時被控以240元水果禮盒行賄，一審法院認定他涉嫌行賄買票，判刑3年。案經上訴，高等法院二審審理後，13日改認定他是一般送禮，並無約定投票給特定候選人，因此逆轉改判無罪。可上訴。

本案弔詭的是，賴良洲刑事賄選的部分一審雖然被認定有罪，但宜蘭地檢署對他提出的民事當選無效之訴，一審法院駁回檢方請求，仍判決賴良洲當選有效，這部分目前上訴二審審理中。

檢方起訴指出，賴良洲參選2018年底的縣議員選舉，他在當年9月11日準備3盒單價240元的蘋果禮盒，分別前往張姓、吳姓、陳姓3名選民家中，親自致贈水果禮盒。其中張姓、吳姓2名選民在家，賴良洲在送禮後，向2人說「拜託一下、支持一下」，2人道謝後收下禮盒。另外陳姓選民不在家，由家人收禮，但未轉達投票給特定人的意思。檢調單位蒐證後，檢方依照違反《公職人員選罷法》賄選罪，提起公訴。

一審法院審理後，認定賴良洲確實行賄買票，判刑3年，另外收受禮盒的張姓選民判刑2月、吳姓選民判刑2月，均可易科罰金，陳姓選民無罪。一審法院判決有罪後，內政部依法將賴良洲停權。而雖然賴良洲刑事一審有罪，但檢方提出的民事當選無效之訴，宜蘭地院民庭法官卻出現完全不同的認定，民庭認為賴良洲送禮時間剛好為中秋節，這些禮盒僅是朋友間的一般贈禮，並無期約投票給特定候選人之意，因此駁回檢方請求。

刑事部分上訴第二審，高等法院審理後，13日宣判。高院也認為賴良洲並無行賄故意，屬於一般贈禮，因此逆轉改判賴良洲無罪，另外一審有罪的2選民也一併改判無罪。本案仍可上訴。