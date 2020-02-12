蘇南／【衛生紙之亂2.0】假消息有法可管嗎？

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情嚴峻外，假消息更是滿天飛！除了搶口罩，竟然連衛生紙都要搶？前陣子在LINE群組中傳著「衛生紙與口罩的原料相同，因此近期內將買不到衛生紙」的流言，造成國人瘋搶衛生紙，形成「衛生紙之亂2.0」。

為此，經濟部於2月6日特別發文闢謠：「口罩原物料國內有產，而且充足。」再加上口罩與衛生紙的原料不同，口罩用的不織布是「化學纖維」，而衛生紙的原料是紙漿，主要是「植物纖維」與塗料！

這一波「衛生紙之亂2.0」的始作俑者，刑事局於10日偵破，查出3名涉嫌人，其中一人是傳銷公司的衛生用品承銷商，其在群組撰文張貼假消息：「建議各位夥伴：公司其他紙類製品，有缺的可以考慮買一些，衛生紙、衛生棉、廚房紙巾估計都會短缺，因應原料都拿去做口罩了。」另兩名亦將此轉貼臉書，引發民眾搶購衛生紙。其實，那只是一種傳銷手段，但於此疫情期間，為了自身利益製造謠言，引發民眾搶購衛生紙而恐慌，這樣的行為就已經觸犯《社會秩序維護法》第63條，「散布謠言，足以影響公共之安寧者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰」。

為何衛生紙謠言不適用《疾病防治法》呢？該第63條：「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新臺幣三百萬元以下罰金。」法條所適用的客體係要與疫情有關的謠言。

舉例來說，1月30日一位雲林縣女性在Instagram上張貼一篇公布武漢肺炎第8例確診的新聞圖片，並註在虎尾若瑟醫院確診的文字，致該院遭誤解且致人心惶惶。雲林地檢署以其觸犯《傳染病防治法》第63條之散播疫情不實訊息罪，但考量她很快將PO文下架且坦承犯行，處以緩起訴一年處分，並須向公庫繳3萬元緩起訴金。另一名在日本留學的游男，涉嫌在臉書社團散布「氰化物可殺死武漢肺炎病毒跟預防染病」等不實言論。由於氰化物具有劇毒，若誤信服用將危害自身或他人健康。

在這次的「衛生紙之亂2.0」中，據刑法第251條規定，「意圖抬高交易價格，囤積經行政院公告之生活必需用品，無正當理由不應市銷售者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金」。其中，衛生紙是行政院公告的生活必需品，因此，依該法條能對散布衛生紙假消息的人課以刑責，使假消息止於刑法，平息亂源。

自1月23日迄今，警察機關偵處與相關武漢肺炎的網路假訊息共58件以上，其中偵處中30件，移送的28件中有39人涉嫌。在此呼籲，即使出於「好意」轉傳不實訊息，也有可能因此違法，千萬不要以身試法。針於來源不明且未經查證的訊息，不要以訛傳訛，遏止謠言滿天飛。

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●蘇南，國立雲林科技大學營建系及通識教育中心教授，交通大學土木工程博士，中正大學法學博士，中國政法大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。