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湖北病例突暴漲1.5萬！　陸專家嘆「反而放心」：是確診標準放寬了

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▲中國,武漢肺炎,醫護,武漢。（圖／路透社）

▲2月12日0—24時，大陸新增確診病例15152例（湖北臨床診斷病例 13332例）。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，12日0—24時就新增確診病例15152例。消息傳出後，不少人納悶「為什麼新增病例突然暴漲」，而這背後是因為湖北省將臨床診斷病例數，納入確診病例數進行公佈。中國疾控中心流行病學首席科學家曾光指出，此舉是是正確的步驟，堵塞了一個傳播的漏洞。

綜合陸媒報導，曾光指出，「臨床診斷病例」就是實驗室還沒確診，還沒有查到核酸檢測陽性，只是臨床症狀看著像，這種「遲遲不呈現陽性」的病人確實存在，又不能排除，因此很容易在社會上傳播，把這些人納入新增病例，就可以對他們採取隔離措施，入院治療，這對社會和病患本人都有好處。

中國疾病預防控制中心原副主任，公共衛生和流行病學專家楊功煥也持同樣的觀點。她認為，這樣的臨床確診病例數暴漲應該是「存量的釋放」，今天公佈增加了這麼多病例，應該是最近幾天快速篩查出來的臨床確診病例數。

楊功煥指出，「看到這個數目，我們反而應該稍微有一點點放心，因為這說明把一些傳染源真正找到並隔離起來了。最近幾天，還會有新增臨床確診病例數，但會不會一直保持新增14000多，我覺得不一定。這不能意味現在疫情趨勢變得不好了，只是目前措施加強後的反映。」

▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒，湖北封城，湖北封村。（圖／路透）

▲湖北放寬確診標準。（圖／路透）

武漢大學中南醫院重症監護室主任彭志勇則表示，以前要確診，一定要把核酸呈陽性作為診斷標準，「現在我們採取的檢測手段是鼻咽部取樣，但對於肺炎來說，肺部的病毒濃度是最高的，鼻咽部相對較低。」

他提到，之前中日友好醫院有一個病人，鼻咽部3次取樣都是陰性的，後來醫務人員給該病人插了管子從肺裡面取樣，結果呈陽性，「因此，鼻咽部取樣的陽性率是低的，因為病毒量低，只是間接反映肺部的情況。這可能會把像中日友好醫院這樣的病例漏診，引起一系列麻煩。」

▲武漢肺炎,上海。（圖／路透）

▲中國疾病預防控制中心原副主任楊功煥認為，臨床確診病例數暴漲應該是存量的釋放。（圖／路透）

彭志勇表示，這次新增臨床診斷病例，從管理角度講來講可能會好一點,不讓那些人（核酸檢測呈陰性的人）轉到「分母」上去，從而放鬆警惕導致疫情擴散，「湖北病人多，情況特殊，可能成千上萬的人都是這樣的情況，這類人不重視的話，可能會很麻煩。」他說。

但彭志勇同時提醒道，儘管在臨床診斷上，90%病人的表現都是很典型的，但還有一些非典型症狀，無症狀的病人，「這種情況就相當難檢測了，這也是為什麼現在疫情傳播那麼快的一個原因。」

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