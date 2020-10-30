LIVE／3天增5確診！遇害女大生家屬泡泡專案來台　莊人祥14時說明

記者陳詩璧／台北報導

新冠肺炎國際疫情嚴重，台灣連續200天沒有新增本土病例，今（30日）指揮中心再宣布新增1例確診患者，目前了解是境外移入患者，全台確診數增至554人，指揮中心發言人莊人祥將在下午2點召開記者會，說明相關個案狀況和疫情變化。

昨（29日）發生台南長榮大學一名女大生在學校附近，被高雄男子隨機擄走殺害，由於女大生是馬來西亞僑生，指揮中心表示將會比照外交泡泡模式，協助家屬來台處理後事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

國內近期持續出現境外移入確診個案，指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲截至10月29日為止，全台新冠肺炎確診者為553人，30日新增1例境外移入，讓全台確診數變成554人。（圖／翻攝疾管署網站）

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來