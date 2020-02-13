林奕華遭指小明的故事源頭　高嘉瑜喊冤要求陸委會說明決策過程

▲高嘉瑜。（資料照／記者黃克翔攝）



記者蔡文鈴／台北報導

陸委會主委陳明通放寬陸配子女來台，並以「小明的故事」為例說明，事後遭受輿論反彈最後撤回。而民進黨立委高嘉瑜12日晚間於政論節目上稱「小明的故事」源頭是國民黨立委林奕華，但遭到林奕華否認，並要求高嘉瑜公開澄清。

高嘉瑜在政論節目《新聞面對面》中表示，陳明通這次所說的「小明」源頭，就是立委林奕華在過年之後，所開的一場記者會。當時這場記者會故事的主角，就跟陸委會主委陳明通所描述的一樣，有類似的狀況，林奕華就要求政府必須針對這些事情來作處理，陸委會後來也說，有一些立委來陳情類似案件。

對於高嘉瑜的說法，林奕華13日透過聲明稿回應，「完全與事實不符」，請高嘉瑜應立刻公開澄清，以正視聽，不要傳播不實消息，成為國會最壞示範。

對此，高嘉瑜在臉書發文表示，陸委會應該是接獲很多立委的陳情才會有此想法，所以並非把責任推給林奕華委員，而是國民黨確實也有委員有提出類似的意見。

高嘉瑜強調，政策的決定絕非只是單一因素，既然政府作了決策就該承擔，也要求陸委會應該清楚說明到底這個小明的來由及決策過程。

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