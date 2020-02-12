偶像媽17年前守SARS前線　女兒請纓接棒赴武漢：驕傲有妳

▲孫穎自動請纓前往武漢增援。（圖／翻攝自人民網）

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新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續延燒，湖北省是全中國疫情最嚴重的地區，目前確診病例已飆破3.3萬起，死亡人數累計達1,068例，不少醫護人員都被迫調往該區救治病患，不過來自四川的孫穎卻自動請纓，成第4批前往武漢增援的醫生，她的媽媽劉澤明17年前也在SARS第一線抗疫，傳承她的救護精神。

綜合陸媒報導，劉澤明當年為瀘州第3批對抗SARS的醫療隊長，就讀高2的孫穎認為，醫生的職業很神聖、偉大，一直視媽媽為偶像的她，下定決心報讀醫學院，在武漢求學10年，後來甚至攻讀博士，最後在四川省人民醫院任職。

▲孫穎傳承媽媽的救護精神。（圖／翻攝自人民網）

此次自動請纓前往武漢，對於孫穎來說可說是「母女傳承」，她在整理行李的時候，也特地將17年前和爸爸去醫院探望媽媽的合照帶在身邊。劉澤明再40天即將退休，得知女兒準備出征武漢後，她也感到非常驕傲，但仍不忘提醒女兒要做到「零感染」，在對抗疫情的同時，也要保護好自己。

孫穎在出發前說：「我的媽媽特別支持我去武漢，我想對媽媽說，小時候我驕傲有你，長大後我就成了你！媽媽，我來接班了，您可以放心退休了。」

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