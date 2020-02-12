　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

訂單量超過生產力20倍！口罩製造商苦惱：員工24小時輪班不休息

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

（示意圖／報系資料照）

▲法國一間口罩生產商老闆透露，近日來接到的口罩訂單量暴增，讓他相當苦惱。（示意圖／資料照）

圖文／CTWANT

隨著新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）持續發展，全球都出現口罩搶購熱潮，而台灣因為實行實名制，因此還算是可以維持民眾的用量，不過現在也希望工廠能加緊趕工增加產量，而在法國一間口罩生產商，也因為這波疫情獲得大量訂單，但生產量跟不上訂單，讓老闆相當苦惱。

根據《法廣》報導，一家法國西部的小企業「Kolmi Hopen」，是以製造口罩為主要業務，不過近來接到相當多的訂單，不只是法國本地，而是全球都有，其中包含東南亞、日本、美國等等。

其老闆Gérald Heuliez透露，因為訂單的數量是目前生產力的20倍之多，因此他還緊急多雇用了30多名員工，整家公司還24小時輪班工作不休息，就是為了讓產量提升，能夠快點完成訂單。

此外Gérald Heuliez表示，「大陸人都積極的在尋找口罩，為的就是讓他們的家人能夠保護自己，而訂單的數量大並不是最大問題，而是時間相當緊迫，這才是最主要的問題。」

更多 CTWANT 報導
武漢肺炎／拒接「5百萬片口罩大訂單」　工廠「暖心舉動」有洋蔥！
「孩子不哭，原諒媽媽！」她把武漢女嬰丟在河南轉身離開　真相曝光讓人哭
拍照擋路、換襪子！甜點店怒公告「嚴禁網美」：請你們不要來

ET快訊
《鬼怪》25歲女星死因曝光！「1月前急速惡化」首爾市政府發文
生完才知小孩性別…100kg厚片女哭認：難過！「被綁著生」血
湖北街景曝「每天有敲門聲」　滯留台人絕望了：我們不是病毒、生
「社區感染總有一天來臨」名醫舉「明天過後」4可能：我們應該怕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

陸男確診前「遊峇厘島7天」！航班資訊曝　印尼鎖定旅遊史啟動調查

大叔割喉25歲小女友「剝皮肢解棄屍」　殘忍照竟登頭版引爆公憤

以為感染新冠病毒！印度男丟石頭、反鎖妻小　「怕傳染家人」上吊亡

川普新預算刪「全球衛生基金」30億…WHO佔一半　民主黨議員：浪費紙

小船翻覆「太平洋漂流32天」　8親友慘死4人靠椰子雨水獲救！

美1981年驚悚小說驚見「武漢病毒」　感染者1天即亡...網：神預測？

印尼停飛中國「峇里島成鬼城」　購物中心空蕩…員工丟飯碗

印尼2.6億人卻「0確診」新冠肺炎　東協報告曝關鍵原因

惡男裝病突然倒地　大喊「冠狀病毒」...車廂乘客嚇到逃跑下車

廢棄爛木櫃挖出「超厚白色信封」　清潔員打開一數共307萬

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

宋茜.宋威龍《下一站是幸福》喝交杯酒　勾脖摟腰...兩人緊緊擁抱乾杯

「身分證有2、1、4」享優惠！　情人節手搖飲、咖啡推買1送1

奶音萌翻網！雙胞胎無俚頭對話　狂問「長頸鹿怎麼叫」她楞：蛤？

哈啾！老媽打噴嚏驚醒充電中柯基 牠憤怒離席...回頭使出「死亡凝視」

龜山島比照「惡魔島」建防疫專區？　陳時中：趴趴走隔離者可考慮送去

陸男確診前「遊峇厘島7天」！航班資訊曝　印尼鎖定旅遊史啟動調查

大叔割喉25歲小女友「剝皮肢解棄屍」　殘忍照竟登頭版引爆公憤

以為感染新冠病毒！印度男丟石頭、反鎖妻小　「怕傳染家人」上吊亡

川普新預算刪「全球衛生基金」30億…WHO佔一半　民主黨議員：浪費紙

小船翻覆「太平洋漂流32天」　8親友慘死4人靠椰子雨水獲救！

美1981年驚悚小說驚見「武漢病毒」　感染者1天即亡...網：神預測？

印尼停飛中國「峇里島成鬼城」　購物中心空蕩…員工丟飯碗

印尼2.6億人卻「0確診」新冠肺炎　東協報告曝關鍵原因

惡男裝病突然倒地　大喊「冠狀病毒」...車廂乘客嚇到逃跑下車

廢棄爛木櫃挖出「超厚白色信封」　清潔員打開一數共307萬

瘋電影／暴走曼哈頓　黑吃黑極惡之道

分居女友回來拜託「幫我修手機」　誤點LINE驚見「她時薪2萬元」

2歲Lucy臉冒紅疹「一直好不了」！　被診斷真正病因…「樂觀反應」讓隋棠笑哭

台股收盤小漲17點　遇月線反壓失11800點關卡

中職／連3季20轟　張志豪：今年加強選球眼

新冠肺炎疫情延燒　中藥「防疫小包」成搶手貨

蘋果官網背包照有亮點　驚見沒有瀏海的手機...引發網友熱議「iPhone 12現身了！」

武漢肺炎帶動外包市場增56%　網路電商最搶手

上任1年多第3次出席行政院會　韓國瑜討口罩：高雄一天要55萬個

接回「鑽石公主號」台人？指揮中心14:00最新說明

國際熱門新聞

菲議員質詢突破盲腸：43比18禁台不禁星？

姊死腹中！雙胞弟腳浮出驚人印記

WHO中國疫區含台灣　歐議員要求更正

鑽石公主號再增44確診　全船累計218例

美夫妻曝鑽石公主號內部：日本醫院環境更差

拍下2鼠打架瞬間！他奪攝影票選獎

外媒質疑「傾中」　譚德塞回應了

陸男「帶空行李箱」赴日買口罩被逮

柬埔寨同意　威士特丹號可以靠港

北京拒美專家協助　《福斯》女主播：病毒是武器

WHO：預測武漢肺炎高峰和結束還太早

倫敦首例武漢肺炎確診　全英累計9例

公主號檢疫官口罩、手套也確診！原因曝光

維基之亂　從茱蒂嘉蘭被改名談起

更多熱門

相關新聞

我擁5項反擊菲　衝擊台15萬菲工

我擁5項反擊菲　衝擊台15萬菲工

受武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）影響，菲律賓民航委員會（CAB）10日宣布，基於「一中政策」禁止台灣人入境。消息讓許多台灣民眾無法接受，朝野立委更喊話政府應該反制，由於近2天菲國政府在召開會議討論，屆時菲方若遲遲不肯釋出善意，一旦台灣開始祭出反制措施，恐怕將衝擊仍在台灣的15萬菲籍移工。

15家廠商分配！60條口罩產線結果公布

15家廠商分配！60條口罩產線結果公布

工廠偷賣口罩　一人200個被買爆

工廠偷賣口罩　一人200個被買爆

15家口罩商助攻千萬產能！經濟部公佈60條產線分配結果

15家口罩商助攻千萬產能！經濟部公佈60條產線分配結果

綠委還原戴口罩時間序　「這個邏輯很難懂嗎？」

綠委還原戴口罩時間序　「這個邏輯很難懂嗎？」

關鍵字：

周刊王Kolmi Hopen口罩世界疫情

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

工廠偷賣口罩　一人200個被買爆

董至成21年婚姻破裂！丟下家人去大陸發展1年

滯湖北台人集體求救　陸配：拜託總統別拋棄您的孩子

好市多酒精棉片上架　網友呼籲：不要買

婦第14天解除隔離　第19天確診入院

赴日戴「台灣人胸章」　486先生曝：真的有差

雲林熊貓出現惡意訂單　外送員荒郊車聚找無人

我擁5項反擊菲　衝擊台15萬菲工

南太鉉崩潰「下跪道歉退出WINNER」

陸配子女不選「台籍」有五理由

Keanna寫歌告白「雙魚座酒窩男孩」：I think I fall in love

帳目少千萬元「小S老公爆護短」　明道方告上法院

大陸返台沒人敢載　台商徒步求救

春雷鋒面周四到全台下2天　下波直逼寒流冷空氣凍4天探9度

破台劇尺度！跪坐焦屍、王水溶屍命案死狀駭人

更多

最夯影音

更多
談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？
許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面