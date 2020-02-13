客廳馬拉松！中醫師在家躲病毒...狂跑「6250圈」50公里　網：鄰居會殺你

▲大陸一名熱愛馬拉松的中醫師，就算在家躲新冠肺炎病毒，也要奮力跑馬拉松。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

新冠肺炎（COVID-19）疫情遲遲未有降溫跡象，許多民眾現在都選擇待在家裡避免外出，以免受到傳染。但對馬拉松愛好者來說，關在家裡無法訓練跑步，可是一項殘酷考驗。因此大陸有位住在浙江杭州，熱愛跑步的潘姓中醫師，在家跑起了「客廳馬拉松」，在家裡客廳這麼一跑，就花了4小時48分44秒，紮實地跑了50公里。

綜合陸媒報導，這名潘姓中醫師，他除了是醫師，也是一位業餘馬拉松跑者。因為疫情無法外出跑步，他響應了「客廳馬拉松」計畫，並在2月初上傳跑步過程到微博分享。他提到，因為新冠肺炎關係，已經悶在家裡很多天，索性來參加「客廳馬拉松」活動。潘姓中醫師提到，家中客廳一圈是8公尺，他後來一口氣花了4小時48分44秒，在家裡客廳狂繞了6250圈，才完成了跑50公里的任務。

對於潘姓中醫的「客廳馬拉松」任務，很多大陸網友都覺得很佩服，不過也有人好奇問：在家裡這樣跑步，樓下鄰居會想殺你吧？對此他回應，跑步時他主要是用腳尖先著地的方式跑，不是用腳跟跑，所以不太會發出很大的聲響。

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