快訊／冷氣團再急凍！5縣市「低溫特報」　今晚起爆冷探10°C↓

▲冷氣團今晚急凍，5縣市低溫特報，有10度以下氣溫發生機率。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導



受到大陸冷氣團影響，北部、東北部氣溫偏低，有10度以下氣溫發生的機率。氣象局已針對5縣市發布低溫特報，提醒今（9日）晚至明（10日）上午，局部地區有10度以下氣溫發生的機率。

▲新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣低溫特報，今晚至明上午有10度以下氣溫發生機率。（圖／中央氣象局）

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低溫特報：【黃色燈號（寒冷）】

時間：今（9日）晚至明（10日）上午

低溫區域：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣

▲今天北台灣一整天偏冷，高溫17-20度。（圖／記者湯興漢攝）

氣象局表示，今天清晨大陸冷氣團影響，台南以北低溫將降至13、14度，新北市局部地區出現12度左右低溫，其他地區低溫約15、16度，白天北部及宜花一整天偏冷，高溫只有17至20度，中南部及台東高溫約22至25度，但早晚也偏冷。降雨方面，迎風面的東半部及基隆北海岸有局部短暫雨，北部地區及中部山區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴

冷氣團將持續影響到周一（10日），清晨台南以北及東北部低溫將降至11至14度，配合輻射冷卻作用，沿海空曠及近山區平地會更低一些；桃園至苗栗近山區及金門有局部11度左右低溫發生的機率，氣象局也已發布低溫特報。

▲周一白天起至周三，冷氣團減弱，回溫明顯。（圖／記者屠惠剛攝）

周一白天起至周三（12日）大陸冷氣團減弱，氣溫回升，西半部日夜溫差加大；尤其周二、三轉為偏南風，回溫會更加明顯；水氣偏少情況下，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星降雨，周三水氣稍增加，西半部山區也有零星短暫雨。

要注意的是，周四、五（13日、14日）將有一道結構完整的鋒面影響，西半部及東北部地區轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，花東地區也有局部短暫陣。