武漢孕婦被傳染　住院17天康復出院「30週胎兒發育正常」

▲孕婦住院17日後康復出院。（圖／現代快報，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

武漢一名孕婦上月感染新冠肺炎，在武漢大學人民醫院東院區住院17日康復出院，經過嚴密監測，她腹中30週大的胎兒胎心胎動沒有太大異常，各項檢查顯示發育基本正常，目前已回家休養。

根據《現代快報》報導， 該名孕婦在1月25日因咳嗽、咽喉痛到醫院檢查，當時她已懷孕28週，沒有發燒症狀，但表示自己曾與疑似患者有過密切接觸，醫師立即為她安排胸部CT等系列檢查，結果顯示，肺部呈病毒性肺炎改變，且核酸檢測為陽性，隨即被送往武漢大學人民醫院東院區治療。

據武漢大學人民醫院消息，該院產科主任魏敏副教授團隊邀請東院呼吸內科主任吳小軍，以及新疆醫科大學第二附屬醫院呼吸科穆清爽副教授、新疆醫科大學第五附屬醫院內分泌科袁莉醫生多次開展聯合會診，決定在控制病情的前提下，盡量選擇對孕婦安全的藥物，最大限度地減少對腹中胎兒的影響。

治療過程中，醫療團隊對患者持續給予抗病毒、抗細菌、小劑量激素治療，同時密切觀察其呼吸系統症狀，每天進行胎心監護，隨時監測胎兒狀況，並對患者展開心理疏導，緩解其緊張情緒。

經過醫護團隊的治療，孕婦的咳嗽、咽痛等症狀基本消失，血氧飽和度恢復到100%，病情一天天好轉。期間經過嚴密監測，腹中胎兒的胎心胎動沒有太大異常，超音波等檢查顯示胎兒發育基本正常。

經過兩次核酸檢測確認為陰性，並複查胸部CT確認明顯吸收後，醫務人員判定孕婦已達到出院標準，於2月11日讓她出院。