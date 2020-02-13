退燒、咳嗽類藥品　北京宣布實名登記、建立日報制度

▲退燒藥、咳嗽藥等藥物，北京宣布實施實名制。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

北京市藥監局12日宣布，市內藥店需對購買治療發燒、咳嗽類藥品的顧客進行實名登記。藥監局也將督促藥店建立日報制度，把相關訊息納入社區防控工作，有關部門也會加強對相關訊息的管理。

為加強疫情防控、疑似病例管理，大陸從北到南的一、二線城市先後宣佈，加強藥店管理，從藥店中尋找發燒人員並建立日報告制度。

《新華社》報導，北京市藥監局在記者會上宣布相關舉措，消費者購買藥品方面，將需要登記姓名、住址、身份證號、聯繫方式、藥品使用者症狀等訊息。藥監局也為督促藥店加強對經營場所的消毒，加強對藥品儲存和銷售條件的管理，對於入店的人員，進行體溫監測，引導有發燒、咳嗽症狀的患者到醫療機構就診。

此外，市藥監局也將加大對重點企業、重點產品、重點環節的監督檢查力度，嚴把產品檢驗關，加強對藥品、醫療器械的監督抽檢，對全市藥品、醫療器械流通企業進貨渠道、購銷記錄、儲運條件等加強檢查，與公安、市場監管等部門密切協作，共同打擊非法制售假劣藥品、醫療器械，虛假宣傳、破壞市場秩序的行為。

除了實名制之外，位於湖北省的咸寧市11日則祭出更嚴格措施，宣布市內所有零售藥店暫停向市民銷售治療發燒、咳嗽的藥品，並呼籲有上述症狀的市民盡快到醫院就診。