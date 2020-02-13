大陸一夜暴增15152例、254死…累計近6萬人確診！湖北再延復工開學

▲大陸新增確診病例15152例。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，2月12日0—24時，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例15152例（湖北臨床診斷病例 13332例），新增死亡病例254例（湖北242例）。此外，湖北省疫情防控指揮部通報，當地將繼續延遲復工開學。

大陸國家衛健委新聞發言人米鋒13日下午公佈，2月12日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，新增確診病例15152例（湖北臨床診斷病例 13332例），重症病例減少174例，新增疑似病例2807例，新增治癒病例 1171例，解除醫學觀察的密切接觸者 29429人。

截至2月12日24時，大陸現有確診病例52526例，重症病例8030例，累計治癒出院病例5911例，累計死亡病例1367例，累計報告確診病例59804例，現有疑似病例13485例。累計追蹤到密切接觸者471531人，尚在醫學觀察的密切接觸者181386人

▲武漢肺炎新增死亡病例254例。（圖／路透）

截至12日24時為止，湖北省新增武漢肺炎病例14840例（含臨床診斷病例13332例）、新增病亡242例（含臨床診斷病例135例）、出院802例（含臨床診斷病例423例）。累計確診病例共48206例（含臨床診斷病例13332例），治癒出院3441例、累計病亡1310例。

目前仍在院治療33693例，其中：重症5647例、危重症1437例，均在定點醫療機構接受隔離治療。現有疑似病例9028人，當日排除3317人，集中隔離6126人。累計追蹤密切接觸者158377人，尚在接受醫學觀察77308人。

湖北省疫情防控指揮部13日通報，當地將繼續延遲復工開學，省內各類企業不早於2月20日24時前復工；省內大專院校、中小學、中職學校、技工院校、幼稚園延期開學；具體開學時間，將根據疫情防控情況，經科學評估後確定，並提前向社會公佈。