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陸委會口中「小明」是誰？內部消息是這三種人！

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新聞節目中心／綜合報導

陸委會日前宣布，在吻合先決條件下，可以開放陸配未成年子女來台，還提了「小明的故事」解釋源由，但卻被網友批評為防疫豬隊友，就連朝野也難得砲口一致狂轟。但主委陳明通口中說的「小明」到底是誰？時事評論員王時齊在Ettoday《雲端最前線》透露，根據內部消息可能有這三種人。

▲陸委會主委陳明通出席中央流行疫情中心記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸委會主委陳明通出席中央流行疫情中心記者會。（圖／記者林敬旻攝）

第一種可能是大陸配偶的前妻或前夫生的小孩，第二種是沒有法定身份，跟第三人生下的小孩，最後一種就是疾管署長陳時中記者會提到的，當初沒有選擇台灣國籍的小孩。王時齊透露，有些人可能為了享有兩邊的福利，身份是中國籍，但在台灣唸書生活，同時也能享有台灣福利，「但大家就會沒有辦法接受，這種比較投機份子的小明。」

「陳明通主委，你真的是必須要扛下來。」新科民眾黨立委張其祿也說到，這次陸委會說法2天4變，確實引發國人許多疑慮，可以看得出來政府機關的橫向溝通出了問題，尤其遇到重大事件的時候，不能想到一件事就做一件事，很容易引發負面聲浪。至於陳明通該不該負責？張其祿直說「真的也必須認了。」

《雲端最前線第779集FB》

《雲端最前線第779集Youtube》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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