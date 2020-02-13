　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

警政署長視察學甲分局防疫現況　勉勵基層員警守護民眾健康

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲警政署長陳家欽視察學甲分局防疫情況，並致贈加菜金及防疫口罩600個，守護員警執勤人身安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲警政署長陳家欽（左）視察學甲分局防疫情況，並致贈加菜金及防疫口罩600個，守護員警執勤人身安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

警政署署長陳家欽13日親自前往台南市學甲警分局學甲派出所，視察第一線員警防疫狀況，並鼓舞士氣，陳家欽署長表示，防疫不僅是衛福部的工作，也是目前全國警察的首要任務，警察要與各防疫單位配合，共同作為防疫抗戰的前線，一起守護全國人民的健康安全。

▲警政署長陳家欽視察學甲分局防疫情況，並致贈加菜金及防疫口罩600個，守護員警執勤人身安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警政署長陳家欽視察分局中指出，此次疫情來勢洶洶，學甲分局同仁除配合民政、衛生單位執行「居家隔離」及「居家檢疫」列管對象追蹤管理、偵辦散布假疫情訊息及查處哄抬囤積防疫物資外，要負責轄內2間經濟部徵用口罩生產工廠安全維護，相當辛勞。

▲警政署長陳家欽視察學甲分局防疫情況，並致贈加菜金及防疫口罩600個，守護員警執勤人身安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳署長得知該分局將軍所所長趙駿清，於執行藥局口罩發放安全維護時，發現1名黃姓長者身體不適站不穩，主動關懷了解該長者因長期洗腎身體虛弱，但仍強忍不適排隊買口罩，趙所長先行護送該名長者返家，並協助將口罩送到府，事後更與藥局藥師一同前往長者住處關懷，協助後續領取口罩事宜，請其放心，陳署長特別嘉許趙所長的仁心善舉，也大大提升警察親民愛民形象。

▲警政署長陳家欽視察學甲分局防疫情況，並致贈加菜金及防疫口罩600個，守護員警執勤人身安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳家欽署長並指出，員警與具風險民眾接觸時應做好自身安全防護，妥善運用科技設備，如視訊等方式間接訪談，遇強制安置情況時以救護車載送，勿以巡邏車載送，且勿帶回派出所處置，員警安全應列為第一要務。學甲分局長洪頂力表示，目前分局各所隊均配發口罩、消毒用酒精、拋棄式手套及額（耳）溫槍，每日亦落實駐地定期消毒清理，測量員警及所有進入駐地洽公民眾體溫，落實防疫自主管理工作。

ET快訊
《玩很大》男星「我從台灣來」旅英遭軟禁　驚恐被關：報警也沒用
英國大笨鐘鐘塔維修費爆增！　工人新發現議員傻眼：多花7.2億
高雄男娶越南妻收養3女　異國姻緣5年做阿公
北韓官員中國回來…隔離期間偷跑去澡堂　直接被槍決！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

衛生紙之亂！　消防官查核市售衛生紙供貨無虞民眾勿恐慌搶購

新北推營養午餐保障措施　多元通路鮮鋪、市集助有機小農

防治登革熱表揚厝邊好醫師　黃偉哲帶頭宣誓護民健康決心

水庫旁冒濃煙與「紅色火光」　水利署13日開始施行人工降雨

抓到了！毆打反火化自救會總幹事斷腿　警方漏夜帶回3嫌

防疫大缺消毒水　台塑六輕無償供應漂白水給雲林各鄉鎮

不受新冠肺炎疫情影響　彰化10公噸文蛤銷日本！漁民笑開懷

長榮派出所卸、新任所長布達　姜健鴻接任羅寁驊

疫情影響經濟發展　黃偉哲成立疫情因應小組減緩衝擊

接待日本台灣商會33人備感親切　盧秀燕：母親8歲前都住日本

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

陸女業務掃光京都口罩發災難財 PO網炫富：錢數到指甲都磨掉了

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

自大陸搭機返鄉...遭小黃拒載！　台商寒夜走8hrs回家求救畫面曝

交往小蠻7年登記結婚！　邵翔：我愛你，現在要叫李太太了

衛生紙之亂！　消防官查核市售衛生紙供貨無虞民眾勿恐慌搶購

新北推營養午餐保障措施　多元通路鮮鋪、市集助有機小農

防治登革熱表揚厝邊好醫師　黃偉哲帶頭宣誓護民健康決心

水庫旁冒濃煙與「紅色火光」　水利署13日開始施行人工降雨

抓到了！毆打反火化自救會總幹事斷腿　警方漏夜帶回3嫌

防疫大缺消毒水　台塑六輕無償供應漂白水給雲林各鄉鎮

不受新冠肺炎疫情影響　彰化10公噸文蛤銷日本！漁民笑開懷

長榮派出所卸、新任所長布達　姜健鴻接任羅寁驊

疫情影響經濟發展　黃偉哲成立疫情因應小組減緩衝擊

接待日本台灣商會33人備感親切　盧秀燕：母親8歲前都住日本

新台幣開盤貶1.8分後反彈　再度升破30元關卡

Honda全新第4代FIT正式規格釋出　台灣導入與否內部討論中

台股開盤小漲14點　站上11,800點狹幅震盪

吃錯了！專家曝「飲食太清淡」後果：反而容易衰老無力

不斷更新／鑽石公主號「陰性的健康年長者優先下船」　北韓官員逃隔離遭槍斃

害命蘇啓誠網軍案今11點首開庭！「琪琪」楊蕙如情人節將現身？

今年情人節陸情侶推「雲約會」　女友收口罩激動喊：這禮物太珍貴

徐玄振新劇乖乖牌短髮好清純！盤點女神歷年造型　各種風格輕鬆駕馭

慟！傳承經驗不退休...出勤1分鐘遭連結車攔腰撞　火場老將瞬間隕落

美股道瓊跌128點　台指期開盤下跌18點

賓士哥國道拿鋁棒攔車：蛤吶！ 　駕駛淡定兩眼直視...關車窗嚕

地方熱門新聞

打反火化自救會總幹事　警抓3嫌

消防官查核市售衛生紙供貨無虞民眾勿恐慌搶購

水庫旁冒「紅色火光」　水利署施行人工降雨

搬運農機大變身！嘉義縣青花菜採收效能增四倍

彰化老人會　29日前喪葬費領30萬

防疫大缺消毒水　台塑六輕無償供應雲林縣

盧秀燕接待日本台灣商會33人備感親切

沒組合肉的牛排店　廟口美食新選擇

淘汰13年以上機車　彰化擴大補助

長榮派出所長交接姜健鴻接任羅寁驊

防治登革熱表揚厝邊好醫師

疫情影響　桃市推出有機蔬菜箱認購

違規營業車輛　加重相關罰責

三芝動物之家櫻花綻放盛開

更多熱門

相關新聞

楊文嘉駁謝龍介：不是你說了算

楊文嘉駁謝龍介：不是你說了算

全台防疫期間，高雄罷韓行動依舊持續進行，根據主辦方公布數字，短短14天連署就破23萬份，已達法定門檻，韓國瑜會不會成為史上第一位罷免市長？台南市議員同時也是國民黨台南市黨部主委的謝龍介認為，「南部人純樸不會做政治追殺」，Ettoday《雲端最前線》主持人楊文嘉在節目上駁斥，「台灣人的道理也不是你(謝龍介)說的才算。」

內部消息是這三種人！

內部消息是這三種人！

爭取每日5萬片口罩給基層警　陳家欽到第一線慰勉

爭取每日5萬片口罩給基層警　陳家欽到第一線慰勉

武漢紓困預算600億送立法院審議　條例、方案雙管並行

武漢紓困預算600億送立法院審議　條例、方案雙管並行

黃偉哲呼籲勤洗手保平安

黃偉哲呼籲勤洗手保平安

關鍵字：

警政署長學甲分局防疫守護健康

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

尼克、Ashly登記結婚！喜帖打破傳統「留下來超實用」

北韓官員沒遵守隔離　直接槍決！

童目睹收屍　37秒影片曝光掀熱議

武漢驚傳巨響　居民：門窗都在震

工廠低調賣口罩　老闆現身說話了

美劇版《寄生上流》洩朴敘俊與女主人關係

「別人老公比較香嗎」她幫Keanna出氣！

準寒流接力來襲　溫度狂降27℃→7℃

北部凌晨有感地震　連續搖晃5秒

日本14日起1人中鏢「全機禁入境」　網：快爆了！

快訊／鳳山消防車翻覆　1名警消命危

快訊／日本首名死者！是確診計程車司機岳母

日本規模7地震　東北、北海道有感

水箱車與拖車擦撞影片曝！ 高雄消防員1死4傷

21歲輔大女羞辱單身男：魯太久會成為變態

更多

最夯影音

更多
大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員
900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面