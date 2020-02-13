警政署長視察學甲分局防疫現況　勉勵基層員警守護民眾健康

▲警政署長陳家欽（左）視察學甲分局防疫情況，並致贈加菜金及防疫口罩600個，守護員警執勤人身安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



警政署署長陳家欽13日親自前往台南市學甲警分局學甲派出所，視察第一線員警防疫狀況，並鼓舞士氣，陳家欽署長表示，防疫不僅是衛福部的工作，也是目前全國警察的首要任務，警察要與各防疫單位配合，共同作為防疫抗戰的前線，一起守護全國人民的健康安全。

警政署長陳家欽視察分局中指出，此次疫情來勢洶洶，學甲分局同仁除配合民政、衛生單位執行「居家隔離」及「居家檢疫」列管對象追蹤管理、偵辦散布假疫情訊息及查處哄抬囤積防疫物資外，要負責轄內2間經濟部徵用口罩生產工廠安全維護，相當辛勞。

陳署長得知該分局將軍所所長趙駿清，於執行藥局口罩發放安全維護時，發現1名黃姓長者身體不適站不穩，主動關懷了解該長者因長期洗腎身體虛弱，但仍強忍不適排隊買口罩，趙所長先行護送該名長者返家，並協助將口罩送到府，事後更與藥局藥師一同前往長者住處關懷，協助後續領取口罩事宜，請其放心，陳署長特別嘉許趙所長的仁心善舉，也大大提升警察親民愛民形象。

陳家欽署長並指出，員警與具風險民眾接觸時應做好自身安全防護，妥善運用科技設備，如視訊等方式間接訪談，遇強制安置情況時以救護車載送，勿以巡邏車載送，且勿帶回派出所處置，員警安全應列為第一要務。學甲分局長洪頂力表示，目前分局各所隊均配發口罩、消毒用酒精、拋棄式手套及額（耳）溫槍，每日亦落實駐地定期消毒清理，測量員警及所有進入駐地洽公民眾體溫，落實防疫自主管理工作。