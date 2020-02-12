雲林虎尾145縣道「大貨車追撞4車」　8人輕傷送醫

▲雲林縣虎尾鎮頂南路12日下午發生一起汽車連環追撞事故，共有5輛車撞在一起，現場一片狼籍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮頂南路揚子中學前方，12日下午發生一起汽車連環追撞事故，共有5輛車撞在一起，有8人受到輕傷分別送往鄰近三家醫院救治，所幸沒有生命危險，詳細肇事原因目前仍待警消人員調查中。

雲林縣消防局下午下午1點31分獲報虎尾鎮頂南路發生連環追撞車禍，雲林縣消防局指出， 現場警消人員初步回報， 發生事故的是3輛小客車與電信業者工程車還有一部貨車， 一度有人員受困。消防局派遣虎尾、土庫、大埤、斗南等單位共5部救護車、1部救助器材車前往救援。

車禍現場零件散落一地，怵目驚心，據了解，是4部正在停等紅燈的轎車遭後方一輛大貨車追撞上，這起車禍造成8人輕傷送醫，其中3人送往虎尾台大醫院、3人送雲林基督教醫院、2人送虎尾若瑟醫院， 所幸傷者意識清楚，目前都無生命危險，事故原因仍在調查中。

▲雲林縣虎尾鎮頂南路12日下午發生一起汽車連環追撞事故，警消將車體破壞後救出傷者。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



▲雲林縣虎尾鎮頂南路12日下午發生一起汽車連環追撞事故，疑為大貨車追撞停等紅燈車輛造成。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



▲雲林縣虎尾鎮頂南路12日下午發生一起連環車禍，車輛遭到強力撞擊後，車體嚴重受損。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣虎尾鎮頂南路12日下午發生一起連環車禍，車輛遭到強力撞擊後，車體嚴重受損。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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