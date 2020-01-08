學長嗆「妳讓我好丟臉」…棉花糖女「1年跑4千公里」91→60kg暴瘦照曝光

▲潘亞楠被學長「當面洗臉」後，決定開始每日運動跑步。（圖／翻攝自看看新聞）

記者朱世凱／綜合報導

大陸24歲女孩潘亞楠因為在念書期間被學長嘲諷，因此下定決心要把身上油脂減去，並且讓周遭人對她改觀。她表示，自己從6年前開始，每天堅持去跑步運動，一年下來跑了將近4000公里，原先91公斤的棉花糖身材也瘦到60公斤，不僅狀態變得健康外，外型也比以往更加亮眼。這段辛酸史曝光後，不少網友大讚「果然胖子都是潛力股！」

▼潘亞楠說，只要是能跑的地方，她都會去跑。（圖／翻攝自看看新聞）

據《看看新聞》報導，家住陝西省西安市的潘亞楠靠著6年時間減去30公斤體重，她表示，之所以拿出堅強的毅力，全是因為大學時期被學長一句話狠酸，「我的學長說我太胖了，如果被他同學看見我們走在一塊，他會覺得很丟臉，我當時心想，一個男孩子怎麼可以這樣說一個女孩子呢？」

從那時起，潘亞楠就決定要讓學長收回這句話，於是開始每天運動，只要是能跑的地方，她都會去跑，讓自己不會找藉口而逃避減肥行動。潘亞楠表示，自己跑步時間將近6年，一年大約跑了4000公里，「西安到瀋陽是1700公里，（有時）可以從瀋陽到西安跑個來回跑。」

▼減去30公斤後，以前常穿的褲子都變得相當寬鬆。（圖／翻攝自看看新聞）

潘亞楠的體重隨著日復一日的運動習慣，漸漸從91公斤瘦到60公斤，她後來還踏上健身道路，成功考取了健身教練證照，「有了教練證，我就可以幫助其他的胖女孩也能瘦下來，讓她們跟著變美。」潘亞楠也透露，自己原本連跑1公里都辦不到，不過現在跑完66公里已經成了小事一件；此外，只要有時間，她還會去參加馬拉松比賽。

潘亞楠開心地說，瘦下來後，在路上碰到一些親戚同學，大家幾乎都認不出她了，「健身運動除了給我帶來快樂，也塑造了美麗的形體以及堅毅的內心。」她也提醒，想通過運動減肥的朋友，每天的活動量最好要拿捏恰當，否則受傷的話就得不償失了。

▼潘亞楠減肥前後的反差照讓網友驚豔。（圖／翻攝自看看新聞）

許多網友看完後紛紛留言說，「女人對自己狠起來真的可怕」、「輸給了學長的嘴，卻贏了自己的人生」、「瘦下來好漂亮啊」、「瘦下來雖然開心，但後面的堅持也很重要，免得破功」、「又想騙我跑步」、「太胖不建議跑步，對膝蓋損傷太大了」、「快！我需要人嫌棄我！」、「趕快去找學長炫耀一番」、「好立志的故事」。

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▼潘亞楠最終還當上了健身教練。（圖／翻攝自看看新聞）