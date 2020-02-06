嘉藥首屆化粧品研習營　配合防疫殺菌乾洗手做起來

▲嘉藥首屆化粧品研習營，配合防疫，教導製作殺菌乾洗手課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為協助即將畢業的高中學子了解化粧品產業與職涯探索，嘉南藥理大學化粧品應用與管理系特別趁著寒假期間，舉辦1日化粧品研習營，涵蓋化粧品原理介紹、產業趨勢分析及化粧品實作，吸引全國各地高三應屆畢業生熱烈參加，除玫瑰花手工皂、天然潤膚乳製作外，還加入殺菌乾洗手製作，讓大家勤洗手保護自己。

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此次的化粧品研習營是嘉藥粧品系第1次舉辦，反應十分熱烈，甚至有家長已經來電預約報名明年的營隊名額，粧品系林維炤教授指出，現在年輕學子不僅獨立，自主性強，對自己的未來也有一番想法與規劃，而舉辦首屆化粧品研習營就是要讓對化粧品產業有興趣的同學提早接觸、了解整個產業趨勢，甚至透過理論及實作課程來確認自己的興趣，讓同學能擇其所愛、愛其所擇，順利進入自己有興趣職涯。

參與同學來自北中南各個高中，有些是呼朋引伴三五好友一起來，也有單槍匹馬隻身從台北南下的，上午課程鎖定化粧品原理介紹、產業趨勢分析的理論課程，下午則是化粧品實作的部分，因應武漢肺炎的疫情，也特別加入殺菌乾洗手的製作，參與同學專注又開心調製著自己喜愛的化粧品，覺得非常有趣又學到許多實用東西，來自台北的許同學說雖然就讀普通高中，但是對化粧品產業非常有興趣，希望透過這次營隊確認自己的志向，這次經驗也讓她考慮把技職體系及粧品系納入未來升學選項當中。

嘉藥粧品系主任何文岳表示，歡迎高中職學子來嘉藥體驗化粧品研習營，看到大家熱情參與，顯示這樣的營隊對高三應屆畢業生是有幫助的，何主任特別指出因應武漢肺炎疫情，營隊在行前就進行了健康問卷調查，報到後也對每位學員進行體溫量測，進行勤洗手衛教宣導並發給內含口罩及防疫說明書的防疫包，讓大家能在安心、安全的環境中學習。