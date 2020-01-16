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嘉藥有愛有您真好　嘉藥品格暨烘焙研習營邁入十載

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▲嘉南藥理大學食品科技系學生發起的「品格暨烘焙教育研習營」，今年移師回在地的台南北門國小舉辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學食品科技系學生發起的「品格暨烘焙教育研習營」，今年移師回在地的台南北門國小舉辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由嘉南藥理大學食品科技系學生發起的「品格暨烘焙教育研習營」已堂堂邁入第10屆，今年烘焙教育研習營移師回在地的台南北門國小，希望利用寒假期間教導北門國小學童烘焙技術及多元品德教育，透過「學中做、做中學」的實作經驗，將烘焙技能完整傳授給小朋友，培養「職人」精神品格，達到品德教育的目標。

▲嘉南藥理大學食品科技系學生發起的「品格暨烘焙教育研習營」，今年移師回在地的台南北門國小舉辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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該研習營由食品系副教授謝峻旭，帶領20位學生團隊，自1月13日起一連舉行3天，透過一系列課程，讓小朋友學習到完整的烘焙技術。這個活動同時也獲得台灣華山聖光慈善會及華山興企業公司的鼎力贊助，鼓勵大學生能學以致用，將自已的專長與技能傳授給小朋友，並融入品德教育，把關懷和希望透過烘焙課程回饋社會，發揚服務學習精神。

活動課程內容包含烘焙產品製作、品德教育、食品衛生安全教育及資源回收做玩具等，烘焙課程有雪球餅乾、焦糖布丁、披薩及蔓越莓餅乾等技藝教學，都是小朋友的最愛，而資源回收課程則著重於幫助學童了解如何處理及再利用手邊的物資，傳達愛惜資源與環境保護的概念。

▲嘉南藥理大學食品科技系學生發起的「品格暨烘焙教育研習營」，今年移師回在地的台南北門國小舉辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該活動共吸引超過50位北門國小學童的參與，首日的始業式以充滿活力的早操「卡加布列島」拉開序幕，以增進大學生與學童們的感情，嘉藥食品系團隊更準備了一連串的驚喜課程活動拉進大家的距離，而15日的結業式，則邀請家長及國小老師、志工一同加入，除了展示、享用這3天來的烘焙成果外，還有精彩晚會節目，引來陣陣的歡笑聲，最後國小學童們依依不捨的與大哥哥、大姐姐們告別，並約定好明年還要在烘焙教育研習營見面。

▲嘉南藥理大學食品科技系學生發起的「品格暨烘焙教育研習營」，今年移師回在地的台南北門國小舉辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

擔任執行長的食品系四年級丁錤愷同學表示，食品系已經累積多年舉辦烘焙教育營的經驗，每次活動結束，所有工作人員都會進行檢討及心得分享，而最令食品系團隊感動，也是支持活動的最大動力則是來自小朋友的回饋，常讓參與的大學生熱淚盈眶，也認知到參與此活動的意義重大。

帶隊老師謝峻旭副教授表示，品格暨烘焙教育研習營是嘉藥食品系每年的傳統活動，至今已連辦10屆，不僅增進學童課外知識技能，也培養大專生的耐心與觀察力，學習如何與學童互動，感受到小朋友的活力，進而體會犧牲奉獻社會的精神與成就，其實這也是大學生的品德教育，大小朋友共同學習成長，嘉藥也善盡大學社會責任，教學相長，其樂無窮。

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