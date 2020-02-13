世衛：中國正測試抗新冠病毒藥物　數周後公布結果

▲吉尼表示，中國科學家正在測試兩種針對新型冠狀病毒的抗病毒藥物。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

世衛組織「新冠病毒研究創新論壇」周三(12日)在瑞士日內瓦落幕，論壇聯席主席吉尼(Marie-Paule Kieny)表示，中國科學家正在測試兩種針對新型冠狀病毒的抗病毒藥物，初步臨床試驗結果將在幾周後公布。

吉尼說，許多患者已經接受了抗病毒藥物「利托那韋」(ritonavir)與「洛匹那韋」(lopinavir)的組合用藥。如果這種組合用藥對新冠病毒奏效將是好消息，因為它可用於治療HIV，是一種可獲取的藥物。目前還不知道藥物的療效，可能需要等待數天或幾周時間。

吉尼同時表示，中國大陸一家國營研究機構上周申請了美國吉利德科學公司實驗性抗病毒藥物「瑞德西韋」(Remdesivir)的使用專利，科學家希望這種藥能夠有效對抗冠狀病毒。

「瑞德西韋」對於防治伊波拉病毒感染的效果並不好，但是新冠病毒跟伊波拉不同，這種藥可能對 打擊冠狀病毒更有效，不過最終結果仍需等待數周才知曉。

此外，針對新冠肺炎的疫苗開發，吉尼稱，目前已經有4種候選疫苗在開發中， 3至4個月內可能會有疫苗進行人體試驗。但疫苗至少需要12至18個月才能廣泛使用。