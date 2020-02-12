陸藥廠宣佈「成功仿製」瑞德西韋！　已批量生產原料藥

▲武漢肺炎用藥「瑞德西韋」的研發藥廠吉利德科學公司被起底。（示意圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國藥廠吉利德科學公司（Gilead Science）的實驗藥品「瑞德西韋」（Remdesivir），有機會成為2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）的治療藥物。大陸藥廠「博瑞生物醫藥」11日發佈公告，稱他們成功仿製開發了瑞德西韋原料藥合成工藝技術和製劑技術，正量產中。

公告內容顯示，博瑞生物醫藥（蘇州）股份有限公司，積極回應國家抗擊新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情的號召，于近日成功仿製開發了瑞德西韋原料藥合成工藝技術和製劑技術，公司已經批量生產出瑞德西韋原料藥，瑞德西韋製劑批量化生產正在進行中。

▲武漢肺炎疫情仍在持續。（圖／路透）

博瑞生物醫藥強調，公司將對瑞德西韋的仿製研發視為自身所承擔的社會責任，「若該產品能夠獲批上市，疫情期間主要通過捐贈等方式供應給相關病人「，因此從生產成本、定價、銷量預期等方面考慮，預計該產品不會對公司2020年的經營業績產生重大影響。

此外，公告提到，即使瑞德西韋用於新型冠狀病毒（2019-nCoV）感染的臨床試驗成功，公司的前述研發要最終轉化為產品投入市場，仍需經過獲得專利權人美國Gilead公司授權、藥物臨床、藥品審批等多個環節，這一過程將存在重大不確定性。