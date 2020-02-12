陸藥廠大量仿製「瑞德西韋」　董秘回應：沒有獲利就無專利問題

▲瑞德西韋被視為有助於治療武漢肺炎的希望，而大陸藥廠在生產其仿製藥時，表示沒有商業獲利就沒有專利問題。（示意圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸藥廠廠「博瑞生物醫藥」11日發佈公告，稱成功仿製開發了「瑞德西韋」，並正在批量生產，於網路上引發喧然大波，外界感嘆陸企仿製速度之餘，也關心侵權疑慮。對此，博瑞生物醫藥董秘王徵野今（12日）在回應陸媒時說，「沒有商業獲利，不會侵犯任何專利問題。」

王徵野表示，雖然現在仿製的瑞德西韋原料藥與製劑已在批量生產，但是依然處於研發階段，沒有商業獲利，不會侵犯任何專利問題。他同時透露，博瑞醫藥的第一批瑞德西韋製劑將在幾天內完成製備，後續公司會召開說明會介紹相關情況。

▲防疫肺炎，穿著防護衣的保全人員站在北京地鐵站入口處檢查乘客體溫。（圖／達志影像／美聯社）

他還進一步強調，發布相關訊息，是「希望給老百姓一顆定心丸」，並稱若瑞德西韋能夠最終獲批上市，疫情期間（博瑞醫藥）將主要通過捐贈等方式供應給相關病人，不會在這個上面賺錢。

《界面新聞》報導引述上海市匯業律師事務所合夥人唐嘉偉說法，表示從《藥品管理法》上看，目前博瑞醫藥製造原料藥或製劑供後期審批或仿製用是合法的。專利角度上看目前專利還未授權，但生產是為了審批，並不侵權。

指示博瑞醫藥也在公告中表示，若瑞德西韋最終轉化為產品投入市場，需要獲得吉利德作為專利權人的授權，「這一過程將存在重大不確定性。」

據了解，實驗藥品「瑞德西韋」（Remdesivir）專利為美國藥廠吉利德科學公司（Gilead Science）所有，有機會成為武漢肺炎（新冠病毒，COVLD-19）的治療藥物；博瑞生物醫藥11日公告稱，近日成功仿製開發了瑞德西韋原料藥合成工藝技術和製劑技術，公司已經批量生產出瑞德西韋原料藥，瑞德西韋製劑批量化生產正在進行中。