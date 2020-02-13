防疫兼顧治安　警政署嚴防囤積醫療民生物資衍生犯罪

▲警政署通令全國警方加強防疫外，也需兼顧民生、醫療物資缺乏衍生的社會問題。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

全台灣政府公務機關目前全力投入武漢肺炎防疫工作，相關防疫措施可能造成工商企業及工廠延緩開工情形，警政署以及刑事局預控為避免歹徒趁機犯罪，警政署及各警察機關除協助防疫工作外，署長陳家欽13日緊急下令，要求刑事局積極掌握全般治安狀況，並要求全台各警察機關加強金融機構、金銀珠寶業、大賣場、加油站、超商等大額財物、以及民生物資匯集處所安全維護巡守勤務。

▲警政署通令全國警方加強防疫外，也需兼顧民生、醫療物資缺乏衍生的社會問題。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署假設，若疫情爆發缺口可能引發民生消費、工商經營甚至是物資缺乏引生的社會問題，採用超前佈署方式希望能把這些可能發生的社會犯罪問題降到最低。

警政署指出，目前台灣社會治安狀況平穩，各類刑案受理數均呈現下降趨勢，警察機關兼顧防疫工作外，仍會密切注意與防範犯罪發生，並持續積極打擊詐欺、毒品、槍械、暴力等各類犯罪，維護民眾安全的生活環境。

警方為避免影響疫情控制及造成民眾恐慌，警察機關近期也會持加強力打擊網路不實疫情及相關民生物資消費的假訊息，也呼籲民眾、業者切莫囤積口罩等醫療物資免遭受重罰。



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