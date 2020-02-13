爭取每日5萬片口罩給基層　警政署長陳家欽到第一線慰勉

▲警政署長陳家欽13日親赴機場慰勉辛勞把關國境的航警基層。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

因應武漢肺炎疫情，警政署長陳家欽配合衛福部疾管署防疫中心目前在警政署同步開設指揮所，陳家欽13日中午開始親赴航空警察局、保安警察第一、四、五總隊及雲林、台南縣市警察局等單位，慰勉第一線員警執勤辛勞！警政署為了讓全國第一線執行防疫警員無後顧之憂，署方特別向行政院及疾病管制中心爭取，從2月7日起，每天供應全國外勤警員一片醫療口罩，各地警察機關採專案專人配送。

▲警政署長陳家欽13日親赴機場慰勉辛勞把關國境的航警基層。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署說明，目前替全國警察機關爭取行政院每天發放供應5萬片醫療口罩給全國警察，目前採取每3天配發一次，針對中南部、東部以及離島警察機關警政署將採取專人搭乘高鐵、鐵路、飛機等方式專案配送，務求讓第一線警員在執行防疫、日常治安維護工作時更有保障。

▲警政署派專人前往郵政公司大安區分局領取點交防疫口罩。（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示：武漢肺炎疫情全台國人關注，目前警方協助執行電子圍籬居家隔離及檢疫工作，其中13人違反規定趴趴走，警方均已移送地方衛生主管機關裁罰；警方為配合防疫政策，全力投入取締假訊息，從今年1月23日至2月12日，總計協助偵辦相關假訊息案件61件，並已移送法辦32件44人、另外有29件仍在偵查處理中。

警政署強調：各警察機關目前協尋居家隔離或檢疫失聯者，均以最高規格成立專案小組全力協尋務求在最短時間內尋獲，以防堵疫情破口。另外武漢肺炎疫情是從國境外延燒，警政署長陳家欽今天特地先前往航警局巡視慰勉辛苦執行邊境防疫同仁。警政署強調：警察有信心貫徹行政院長防疫視同作戰，以最高規格作到滴水不漏的指示，以維護國人健康。



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