　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

爭取每日5萬片口罩給基層　警政署長陳家欽到第一線慰勉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲警政署長陳家欽13日親赴機場慰勉辛勞把關國境的航警基層。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署長陳家欽13日親赴機場慰勉辛勞把關國境的航警基層。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

因應武漢肺炎疫情，警政署長陳家欽配合衛福部疾管署防疫中心目前在警政署同步開設指揮所，陳家欽13日中午開始親赴航空警察局、保安警察第一、四、五總隊及雲林、台南縣市警察局等單位，慰勉第一線員警執勤辛勞！警政署為了讓全國第一線執行防疫警員無後顧之憂，署方特別向行政院及疾病管制中心爭取，從2月7日起，每天供應全國外勤警員一片醫療口罩，各地警察機關採專案專人配送。

▲警政署長陳家欽13日親赴機場慰勉辛勞把關國境的航警基層。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署長陳家欽13日親赴機場慰勉辛勞把關國境的航警基層。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署說明，目前替全國警察機關爭取行政院每天發放供應5萬片醫療口罩給全國警察，目前採取每3天配發一次，針對中南部、東部以及離島警察機關警政署將採取專人搭乘高鐵、鐵路、飛機等方式專案配送，務求讓第一線警員在執行防疫、日常治安維護工作時更有保障。

▲警政署長陳家欽13日親赴機場慰勉辛勞把關國境的航警基層。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署派專人前往郵政公司大安區分局領取點交防疫口罩。（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示：武漢肺炎疫情全台國人關注，目前警方協助執行電子圍籬居家隔離及檢疫工作，其中13人違反規定趴趴走，警方均已移送地方衛生主管機關裁罰；警方為配合防疫政策，全力投入取締假訊息，從今年1月23日至2月12日，總計協助偵辦相關假訊息案件61件，並已移送法辦32件44人、另外有29件仍在偵查處理中。

警政署強調：各警察機關目前協尋居家隔離或檢疫失聯者，均以最高規格成立專案小組全力協尋務求在最短時間內尋獲，以防堵疫情破口。另外武漢肺炎疫情是從國境外延燒，警政署長陳家欽今天特地先前往航警局巡視慰勉辛苦執行邊境防疫同仁。警政署強調：警察有信心貫徹行政院長防疫視同作戰，以最高規格作到滴水不漏的指示，以維護國人健康。


►徐國勇：居家檢疫失聯比照「重大案件」辦！警政署證實成立專案小組

►「武漢肺炎台中5百桃園上千例」　大砲網友line群造謠踢鐵板

►韓粉PO「政府發災難財賣口罩日賺45億」　民進黨提告：造謠還算錯

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
快訊／日本再1例確診！和歌山70多歲男疑看病遭醫師感染
好市多開賣AirPods Pro　售價低到嚇壞果粉！現貨不用
《玩很大》男星「我從台灣來」旅英遭軟禁　驚恐被關：報警也沒用
英國大笨鐘鐘塔維修費爆增！　工人新發現議員傻眼：多花7.2億
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

悲！屏東男一早騎車出門買口罩　與連結車碰撞...壓輪下爆頭慘死

重機騎士無照上路遇警逃竄6公里　逆向闖紅燈...3警車圍捕壓制開罰近8萬

害命蘇啓誠網軍案今11點首開庭！「琪琪」楊蕙如情人節將現身？

慟！傳承經驗不退休...出勤1分鐘遭連結車攔腰撞　火場老將瞬間隕落

「去死」女韓粉又因罵「混蛋」被訴　高植澎臉書曬起訴書：終於！

高雄曳引車撞消防車「駕駛喝保力達送貨」　按喇叭搶黃燈！小隊長殉職

高雄消防小隊長殉職！出勤撞拖車瞬翻180度　同事悲慟：他是榜樣

兒子帶槍信義區「暴打鄰居」！　《海波浪》郭桂彬自責：養不教父之過

獨／高雄水箱車車禍！消防員1死4輕重傷　韓國瑜深夜趕赴急診室

驚悚影片曝！水箱車與拖車擦撞「180度旋轉翻覆」　高雄消防員1死4傷

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

陸女業務掃光京都口罩發災難財 PO網炫富：錢數到指甲都磨掉了

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

自大陸搭機返鄉...遭小黃拒載！　台商寒夜走8hrs回家求救畫面曝

交往小蠻7年登記結婚！　邵翔：我愛你，現在要叫李太太了

悲！屏東男一早騎車出門買口罩　與連結車碰撞...壓輪下爆頭慘死

重機騎士無照上路遇警逃竄6公里　逆向闖紅燈...3警車圍捕壓制開罰近8萬

害命蘇啓誠網軍案今11點首開庭！「琪琪」楊蕙如情人節將現身？

慟！傳承經驗不退休...出勤1分鐘遭連結車攔腰撞　火場老將瞬間隕落

「去死」女韓粉又因罵「混蛋」被訴　高植澎臉書曬起訴書：終於！

高雄曳引車撞消防車「駕駛喝保力達送貨」　按喇叭搶黃燈！小隊長殉職

高雄消防小隊長殉職！出勤撞拖車瞬翻180度　同事悲慟：他是榜樣

兒子帶槍信義區「暴打鄰居」！　《海波浪》郭桂彬自責：養不教父之過

獨／高雄水箱車車禍！消防員1死4輕重傷　韓國瑜深夜趕赴急診室

驚悚影片曝！水箱車與拖車擦撞「180度旋轉翻覆」　高雄消防員1死4傷

海上漂泊25天！　鑽石公主號健康乘客獲准下船「年長者優先」

新台幣匯率強勢重現29字頭　美元匯價創四周以來新低

悲！屏東男一早騎車出門買口罩　與連結車碰撞...壓輪下爆頭慘死

陳小春狂刪IG改自介！　Jasper戴口罩被拍…網一看「半夜打卡地」擔心：照顧好妻兒

劉書宏情人節撩「姊姊戀人」：不如你吃我好了！方馨嬌嗔打人

小三汪頭饋正宮示愛？溫馨畫面下秒破滅　網笑翻：確認過眼神

Lisa將出個人品牌！「本名」被註冊　粉絲擔心成為下一個GD

肺炎衝擊！建商自曝消災心法：「如期開工、不如期開賣」

日境內再增一例！和歌山70多歲男確診　曾給染病醫師看診

純網銀搶才動起來！將來銀行　將獵60金融科技菁英

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

社會熱門新聞

21歲輔大女羞辱單身男：魯太久會成為變態

快訊／鳳山消防車翻覆　1名警消命危

水箱車與拖車擦撞影片曝！ 高雄消防員1死4傷

獨／高雄消防車車禍1死4輕重傷！韓國瑜趕赴急診室

兒子暴打鄰居　藝人郭桂彬自責

三重口罩工低調賣被舉報　負責人接受偵訊4小時

湖北母女年前來台自由行　逾期滯留10天遭罰2千元

高雄消防小隊長殉職　同事淚憶

曳引車撞消防車　駕駛喝保力達送貨

刺死鐵路勇警　兇嫌出庭辯中邪

「去死」女韓粉又因罵「混蛋」被訴

口簧琴國寶鄭保雄身亡！溪邊修水管溺斃

一罩難求全台首例！男子竊走櫃姐50個口罩

雲林熊貓出現惡意訂單　外送員荒郊車聚找無人

更多熱門

相關新聞

友籌口罩助台！被大陸沒收…醫驚見「急援物資」噴淚

友籌口罩助台！被大陸沒收…醫驚見「急援物資」噴淚

全民拚防疫，使得市面上的口罩及消毒酒精大缺貨！也在艱困疫情中感受到人性的冷暖。患難見真情的麻醉科醫師邱豑慶13日在粉專PO文，感謝連日送上口罩、耳溫槍及零食的網友，甚至有民眾捐出自己額度的口罩，讓他內心滿滿感動，「拆開一個個包裹，一張張紙條，沉甸甸的壓在心上，讓我紅了眼眶。」

女Rapper「口罩地獄哏」被罵爆

女Rapper「口罩地獄哏」被罵爆

楊文嘉駁謝龍介：不是你說了算

楊文嘉駁謝龍介：不是你說了算

警政署長視察學甲分局防疫現況

警政署長視察學甲分局防疫現況

泰籍口罩男搶彩券行　警15小時憑「人字拖」逮人

泰籍口罩男搶彩券行　警15小時憑「人字拖」逮人

關鍵字：

警政署口罩基層每天5萬個防疫

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

尼克、Ashly登記結婚！喜帖打破傳統「留下來超實用」

北韓官員沒遵守隔離　直接槍決！

童目睹收屍　37秒影片曝光掀熱議

武漢驚傳巨響　居民：門窗都在震

工廠低調賣口罩　老闆現身說話了

美劇版《寄生上流》洩朴敘俊與女主人關係

「別人老公比較香嗎」她幫Keanna出氣！

準寒流接力來襲　溫度狂降27℃→7℃

北部凌晨有感地震　連續搖晃5秒

日本14日起1人中鏢「全機禁入境」　網：快爆了！

21歲輔大女羞辱單身男：魯太久會成為變態

快訊／鳳山消防車翻覆　1名警消命危

快訊／日本首名死者！是確診計程車司機岳母

日本規模7地震　東北、北海道有感

水箱車與拖車擦撞影片曝！ 高雄消防員1死4傷

更多

最夯影音

更多
大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員
900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面